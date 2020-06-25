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مرأة

لو بتعمل دايت .. طريقة عمل بسكويت الجبنة المشبع

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:49 ص
بسكويت الجبنة المشبع
بسكويت الجبنة المشبع
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هاجر هانئ
بسكويت الجبنة المشبع من المعجنات الصحية والشهية وقليلة السعرات الحرارية فى نفس الوقت فيمكنك تناولها فى وجبة الإفطار بالأخص للأشخاص الملتزمين بالأنظمة الغذائية الصحية، فقدمت الشيف سالى فؤاد  طريقة عمل بسكويت الجبنة المشبع.


المقادير 
3 كوب دقيق شوفان 
ربع كوب زيت زيتون 
150جرام جبنة فيتا 
بيضة
2ملعقة كبيرة سمسم
2ملعقة كبيرة بذر كتان
ملعقة كبيرة حبة البركة
ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ملح
فلفل أسود

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طريقة التحضير 
في محضرة الطعام تخلط الجبنة والبيضة وزيت الزيتون جيدًا 
ثم يضاف دقيق الشوفان وباقي المكونات حتى تتكون عجينة قابلة للتشكيل 
ثم تفرد العجين بين كيسين نايلون وتقطع بقطاعات حسب الرغبة وترص على صاج مبطن بورق زبدة
 وتدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج وتقدم.

كشفت سالى عن بعض ملاحظات بسكويت الجبنة المشبع
- يفضل طحن بذور الكتان
-يمكن عمله بأطعمة مختلفة من الجبنة الفيتا
- هذا البسكويت يصلح للدايت ولراغبي إنقاص الوزن للإفطار أو سناك صحي حوالي 3 بسكوتات خلال اليوم.
- هذا البسكويت يعتبر سناك صحي للنساء في فترة إنقطاع الدورة الشهرية لإحتوائه على العديد من العناصر الهامة للمرأة في هذة الفترة.
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