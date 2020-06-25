حقيقة خضوعها لعملية تجميل.. هل حلا شيحة وقعت في فخ التناقض بكلامها؟

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة من الجدل الواسع بعد فيديو البث المباشر الذى نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ بعد حديثها عن إجراء عملية تجميل، نافيةً تمامًا إجراءها.





ووضع تصريح حلا شيحة فى مرمى النقد من جانب الجمهور المتابع لها الذى ربط بين حديثها فى الفيديو عن عدم خضوعها لعملية تجميل وبين تصريحها فى برنامج "التاسعة" مع الإعلامى وائل الإبرشى الذى تردد فيه أنها خضعت لعملية تجميل بسيطة ونادمة عليها.





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ولكن حقيقة الأمر أن حلا شيحة بالفعل لم تخضع لعملية تجميل بالمعنى الصريح حيث إنها اعترفت مع وائل الابراشى بأنها نادمة على هذه الخطوة التى أقدمت عليها، موضحة أنها لم تكن عملية تجميل ولكنها مخرج نفخ فى الخدود عن طريق الحقن وهذا لا يعد عملية تجميل، وذلك بمراجعة الفيديو الخاص بها مع وائل الابراشى.





وأثار الفيديو الجدل هى حالة سوء الفهم أو الخلط بين أمرين، حيث سألها فى البداية الإعلامى وائل الإبراشى "هل خضعتِ لعملية تجميل خاصة أن جمهورك طوال الوقت يهاجمك عبر حسابك على الفيديو عبر انستجرام؟".





وردت حلا شيحة قائلة "انا عملت فعلا وندمانة خاصة اننى احب وجهى كما هو ولا يمكن أن اكذب على جمهورى ولكن ليست عملية تجميل بالمعنى الواضح حيث قمت بنفخ الخدود حيث كنت ارغب فى ان اخوض التجربة واتابع شعورى بهذا الامر ولكن ندمت بعدها".





وتسبب هذا الخلط بين الأمرين فى حالة من الجدل الواسع حيث قال البعض من جمهورها كيف تقرين وتعترفين بأنك أجريت عملية تجميل عبر برنامج يشاهده الملايين وتتراجعين بعد ذلك فى التصريح عبر فيديو على انستجرام متهمينها بالتناقض فى كلامها.





يذكر أن حلا شيحة شاركت فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد" الذى قامت ببطولته يسرا وخالد سرحان وعبير صبرى وجومانا مراد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.