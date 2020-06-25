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فن

فكرت في الانتحار.. فنانة كويتية شهيرة تثير الجدل بسبب مرضها.. شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:40 ص
فينسيا
فينسيا
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أحمد إبراهيم
تعيش الفنانة الكويتية فينسيا حالة من الغضب والحزن الشديد بسبب ما تتعرض له من انتقادات وتنمر على شكلها الذي بدا مترهلا.

وقالت فينسيا فى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، "لا اعرف السر وراء كل هذه الضغينة والتنمر والحدة فى تعامل الجمهور والمتابعين مع المشاهير ومعى تحديدا". 

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وأضافت "من الذى اعطى لكم الحق فى ان تحاسبونى وتسخروا من مظهرى وشكلى سواء كان جسمى مترهلا او لا سواء كنت سمراء البشرة او لا فليس هناك دين او قانون او شريعة تعطيكم الحق فى توجيه انتقاد لى دون علم ودون معرفة. 

وأوضحت فينسيا "تعطون الحق لانفسكم ان ترفعون القضايا على المشاهير فى حالة التجاوز فهل لدى الحق حاليا فى رفع القضايا عليكم". 

واستطردت "فكرت فى الانتحار بسبب هذه الامور غير المسئولة والترهولات التى تشاهدونها هى سبب مرضى باورام فى الصدر وانا لن اسامحكم على هذا الهجوم".  
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