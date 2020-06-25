مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بمقابلة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لبحث قرار استئناف بطولة الدوري.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعات مع جميع القطاعات، موضحا أن القطاع الرياضي من حقه الاجتماع بـ مدبولي ليشرح له كافة الصعوبات التي يستحيل استئناف بطولة الدوري معها.
وأضاف مرتضى منصور أن الاجتماع يجب أن يحضره رؤساء الأندية والمدربون لمناقشة آراء الجميع، مبديا ثقته في إلغاء بطولة الدوري المصري.
وأكمل مرتضى منصور أن مجلس إدارة الزمالك مجلس ديمقراطي حيث حرص على مناقشة آراء الأعضاء والمدربين بشأن استئناف البطولة من عدمه، وفي النهاية تم تفعيل رأي الأغلبية بـ ضرورة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم وبدء موسم جديد.