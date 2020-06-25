مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

بمقابلة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لبحث قرار استئناف بطولة الدوري.

وأضاف مرتضى منصور أن الاجتماع يجب أن يحضره رؤساء الأندية والمدربون لمناقشة آراء الجميع، مبديا ثقته في إلغاء بطولة