أين المجتمع الدولي.. مصطفى بكري: أنقرة منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق

علق الإعلامي مصطفى بكري، على دعم تركيا للإرهاب في سوريا والعراق.





وكتب مصطفى بكري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "عندما يقول تقرير الخارجية الأمريكية، إن أنقرة هي منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق، هذا إقرار بالحقيقة ، ولكن أين هي مواقف المجتمع الدولي من أردوغان وحكومته الإرهابية ، وأين هي مواقف أمريكا نفسها من دعم أردوغان للإرهاب في العديد من المناطق الأخري ، ومن بينها ليبيا واليمن وتونس وغيرها؟!".





وتابع: "الخارجية الأمريكية تشيد بمواقف الإمارات في تجفيف ومنع تمويل الإرهاب ، هذه حقيقه ، ولذلك تعمل قطر التي ترعي وتمويل الإرهاب في المنطقة علي تشويه تجربة ومواقف الإمارات من خلال إعلامها المتدني وتحديدا قناة الفتنة".





عندما يقول تقرير الخارجيه الأمريكيه : إن أنقره هي منطقة عبور آمن للإرهابيين إلي سوريا والعراق ، هذا إقرار بالحقيقه ، ولكن أين هي مواقف المجتمع الدولي من أردوغان وحكومته الإرهابيه ، وأين هي مواقف أمريكا نفسها من دعم أردوغان للإرهاب في العديد من المناطق الأخري ، ومن — مصطفى بكري (@BakryMP) June 25, 2020