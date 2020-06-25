أين المجتمع الدولي.. مصطفى بكري: أنقرة منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق

علق الإعلامي مصطفى بكري، على دعم تركيا للإرهاب في سوريا والعراق.
وكتب مصطفى بكري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما يقول تقرير الخارجية الأمريكية، إن أنقرة هي منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق، هذا إقرار بالحقيقة، ولكن أين هي مواقف المجتمع الدولي من أردوغان وحكومته الإرهابية، وأين هي مواقف أمريكا نفسها من دعم أردوغان للإرهاب في العديد من المناطق الأخري ، ومنبينها ليبيا واليمن وتونس وغيرها؟!".
وتابع: "الخارجية الأمريكية تشيد بمواقف الإمارات في تجفيف ومنع تمويل الإرهاب ، هذه حقيقه ، ولذلك تعمل قطر التي ترعي وتمويل الإرهاب في المنطقة علي تشويه تجربة ومواقف الإمارات من خلال إعلامها المتدني وتحديدا قناة الفتنة".
عندما يقول تقرير الخارجيه الأمريكيه : إن أنقره هي منطقة عبور آمن للإرهابيين إلي سوريا والعراق ، هذا إقرار بالحقيقه ، ولكن أين هي مواقف المجتمع الدولي من أردوغان وحكومته الإرهابيه ، وأين هي مواقف أمريكا نفسها من دعم أردوغان للإرهاب في العديد من المناطق الأخري ، ومن— مصطفى بكري (@BakryMP) June 25, 2020
الخارجيه الأمريكيه تشيد بمواقف الإمارات في تجفيف ومنع تمويل الإرهاب ، هذه حقيقه ، ولذلك تعمل قطر التي ترعي وتمويل الإرهاب في المنطقه علي تشويه تجربة ومواقف الإمارات من خلال إعلامها المتدني وتحديدا قناة الفتنه— مصطفى بكري (@BakryMP) June 25, 2020