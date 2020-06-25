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أخبار العالم

أين المجتمع الدولي.. مصطفى بكري: أنقرة منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:37 ص
صدى البلد
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منار نور
علق الإعلامي مصطفى بكري، على دعم تركيا للإرهاب في سوريا والعراق.  

وكتب مصطفى بكري من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما يقول تقرير الخارجية الأمريكية، إن أنقرة هي منطقة عبور آمن للإرهابيين إلى سوريا والعراق، هذا إقرار بالحقيقة، ولكن أين هي مواقف المجتمع الدولي من أردوغان وحكومته الإرهابية، وأين هي مواقف أمريكا نفسها من دعم أردوغان للإرهاب في العديد من المناطق الأخري ، ومنبينها ليبيا واليمن وتونس وغيرها؟!". 

وتابع: "الخارجية الأمريكية تشيد بمواقف الإمارات في تجفيف ومنع تمويل الإرهاب ، هذه حقيقه ، ولذلك تعمل قطر التي ترعي وتمويل الإرهاب في المنطقة علي تشويه تجربة ومواقف الإمارات من خلال إعلامها المتدني وتحديدا قناة الفتنة".

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