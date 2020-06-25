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رياضة

أزمة اليد من الألف للياء.. الاتحاد يستمع للأندية ويقرر الإلغاء.. الأهلى يرفض.. والوزارة تنسف كل السوابق

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:36 م
كرة اليد
كرة اليد
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رشا حسين
عقب قرار الحكومة بعودة الحياة تدريجيًا لطبيعتها وموافقتها على إستئناف النشاط الرياضى من جديد ولكن بتطبيق اجراءات إحترازية شديدة لحماية جميع عناصر المنظومة.

بدأت الأزمات والخلافات فى الاشتعال والظهور على الساحة، ليس على مستوى كرة القدم فقط التى تحظى بالأهتمام الأكبر، ولكن على مستوى كرة اليد ايضًا التى تعتبر من أنجح الألعاب فى مصر بعد كرة القدم.

فيواجه حاليًا الاتحاد المصري لكرة اليد أزمة كبيرة بعد إعلانه على لسان رئيسه المهندس هشام نصر إلغاء الموسم الجارى استجابة لرغبة الأندية، قبل أن يتفاجئ بقرار وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بعدم إلغاء أي مسابقات أو منافسات رياضية.

ويرصد موقع "صدى البلد"، فى التقرير التالى، القصة الكاملة لأزمة دورى المحترفين لكرة اليد، ومصير المسابقة، على النحو التالى:-

أولًا.. تفاصيل اجتماع الاتحاد المصرى لليد مع الأندية

عقد الاتحاد المصري لكرة اليد اجتماعًا تشاوريًا مع الأندية المحترفة ال١٨ التي تتنافس في المسابقة، لبحث إمكانية إستئناف البطولة، وطالب 13 ناديًا بالغاء المسابقة على رأسهم الزمالك متصدر البطولة، بينما طالب فريق الأهلي وحده باستئنافها، وتغيبت 4 أندية عن الحضور، هم طلائع الجيش وهليوبوليس وجزيرة الورد والفيوم.

وبنًاء على الاجتماع التشاوري الذي حضره 14 ناديًا، أقر مجلس ادارة اتحاد اليد إلغاء المسابقة، دون تحديد بطل، ودون إعلان موقف الهابطين أو الصاعدين.

وخلال الجلسة أعلن الاتحاد أنه سوف تتم مناقشة الموسم الجديد لدوري المحترفين ونظامه مع اللجنة الفنية، سواء بإقامة المسابقة بثمانية عشر فريقًا أو بمشاركة 22 فريقًا لكي يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وأعلن اتحاد اليد أن النادي الذي لم يرسل مندوب عنه في الاجتماع، يعني ذلك أنه يقوم بتفويض الاتحاد في اتخاذ القرار المناسب.

ثانيًا.. اللجنة الأولمبية المصرية توافق على قرار الإلغاء

علق هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على قرار اتحاد اليد بالغاء النسخة الحالية من مسابقة دوري المحترفين، بأن هذا القرار لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ان قرار اتحاد اليد بالغاء المسابقة، جاء عملا بمبدأ المشورة مع الأندية، وحتى تكون فرصة للاستعداد الجيد لمنتخب مصر لبطولة كأس العالم لليد التى تستضيفها مصر فى يناير ٢٠٢١.

ثالثًا.. رفض الأهلى قرار الإلغاء

أعلن الأهلي رغبته في إستكمال النسخة الحالية من دوري المحترفين لكرة اليد، على لسان جوهر نبيل عضو مجلس الادارة بالنادي الأهلى خلال الإجتماع التشاوري.

ويعتبر فريق الأهلى هو الرافض الوحيد لقرار الإلغاء فجميع الأندية وافقوا على القرار معادا الأهلى.

رابعًا.. رفض وزارى لإلغاء بطولة دورى اليد

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا صحة لما يردده البعض بشأن الغاء أي مسابقات أو منافسات رياضية، وذلك خلال اجتماعه مع اللجنة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الوزير على أنه في ضوء القرارات التي أعلنها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، سيتم استئناف جميع المنافسات في جميع الاتحادات طبقًا لقرارات لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء.

خامسًا.. موقف المسابقة والمباريات المتبقية

يتبقى على الموسم الحالى لدوري المحترفين لكرة اليد، جولتين فقط، وهما الجولة السادسة والجولة السابعة، ويتنافس الزمالك والأهلي على لقب المسابقة، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة المسابقة برصيد 34 نقطة، ومتبقى له مباراتين مع سبورتنج والأهلي، ويحتاج للفوز بهما أو الفوز على سبورتنج والتعادل مع الأهلي لحسم اللقب.

وفي حالة خسارة الزمالك لمباراة سبورتنج وفوزه على الأهلي سيمنحه ذلك اللقب أيضا، وفى حالة تعادله في مباراتي سبورتنج والأهلي سيفوز باللقب أيضا، بينما في حالة فوزه على سبورتنج وخسارته أمام الاهلي سيخوض الفريق مباراة فاصلة، بينما خسارة الفريق الأبيض للمبارتين سيعرضه لفقدان البطولة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، ويتبقى له مباراتين مع طلائع الجيش والزمالك، الفوز بهما مع خسارة الزمالك امامه وأمام سبورتنج يمنح الفريق الأحمر اللقب، بينما خسارة الفريق الأبيض لمباراته مع الاهلي مع فوزه على سبورتنج، تجعل الفريقين يحتكمان إلى مباراة فاصلة.
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