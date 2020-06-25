طبيب وممرض داخل كل لجنة.. استمرار تعقيم لجان الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

قال فضيلة الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية' بمنطقة شمال سيناء الازهرية '
ان جميع اللجان مؤمنة بالكامل علي مستوي مراكز المحافظة ' وان كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون او تقصير فى ذلك ''
كما يتم توفير كافة الاساليب الوقائية السليمة ' ووحدات الاسعاف وطبيب وممرض داخل كل لجنة
وأكد علي ان الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون وجود اى مشكلات سواء تتعلق بالمادة العلمية نفسها او مشكلات تتعلق بسير اللجنة وتأمينها.
حيث متابعة كافة المعاهد الأزهرية من خلال قيادة المنطقة او السادة مديرى المراحل التعليمية ولا توجد اى معوقات حدثت حتى الان' وان المحافظة تعمل علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات فى اللجان.
واضاف محمد ابراهيم رجب مدير ادارة الامتحانات' ان كل الاجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون اى شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.
ويذكر ان طلاب القسم العلمى وعددهم ١٥٥ طالب وطالبة قد أدوا امتحان مادة " الفقه - الديناميكا و الميكانيكا- القرآن الكريم .
وان طلاب القسم الادبى وعددهم ٣٩٥ قد أدوا امتحان مادة ( الفقه - النحو )
وان غرفة العمليات لم تتلقى اى شكاوى نهائيا يتعلق بالامتحانات.
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