AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طبيب وممرض داخل كل لجنة.. استمرار تعقيم لجان الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:32 ص
الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
Advertisements
احمد صالح


قال فضيلة الشيخ محسن ابوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية' بمنطقة شمال سيناء الازهرية '
ان جميع اللجان مؤمنة بالكامل علي مستوي مراكز المحافظة ' وان كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون او تقصير فى ذلك ''
كما يتم توفير كافة الاساليب الوقائية السليمة ' ووحدات الاسعاف وطبيب وممرض داخل كل لجنة

وأكد علي ان الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون وجود اى مشكلات سواء تتعلق بالمادة العلمية نفسها او مشكلات تتعلق بسير اللجنة وتأمينها.

حيث متابعة كافة المعاهد الأزهرية  من خلال قيادة المنطقة او السادة مديرى المراحل التعليمية ولا توجد اى معوقات حدثت حتى الان' وان المحافظة تعمل علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات فى اللجان.

واضاف محمد ابراهيم رجب مدير ادارة الامتحانات' ان كل الاجراءات والانتدابات الداخلية والانتدابات الخارجية تعمل بمقار اللجان دون اى شكوى وتعمل بانتظام حسب تكليفات رئيس اللجنة لهم.
ويذكر ان طلاب القسم العلمى وعددهم ١٥٥ طالب وطالبة قد أدوا امتحان مادة " الفقه - الديناميكا و الميكانيكا- القرآن الكريم .
وان طلاب القسم الادبى وعددهم ٣٩٥ قد أدوا امتحان مادة ( الفقه - النحو )
وان غرفة العمليات لم تتلقى اى شكاوى نهائيا يتعلق بالامتحانات.

اقراء ايضا:
العين بالعين والسن بالسن.. "القصاص" قاض خاص لقضايا الجروح بشبه جزيرة سيناء




طبيب وممرض داخل كل لجنة.. استمرار تعقيم لجان الثانوية الأزهرية بشمال سيناء
طبيب وممرض داخل كل لجنة.. استمرار تعقيم لجان الثانوية الأزهرية بشمال سيناء
طبيب وممرض داخل كل لجنة.. استمرار تعقيم لجان الثانوية الأزهرية بشمال سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإتباع الإجراءات الوقائية.. محافظ شمال سيناء يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية .. اشتباه بـ كورونا وانتظام في الدخول وإشادة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس

مدير المنطقة الأزهرية ببني سويف: لا شكوى من امتحان مادة الفقه

رئيس مدينة بلبيس يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية..صور

متابعة امتحان طلاب القسم الأدبي الأزهري في الشيخ زويد

نقل أوراق إجابات الثانوية الأزهرية في الشرقية بالبراويطة.. فيديو

ترشيحاتنا

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

الكويت تعيد 1280 مصريا من العالقين عبر 8 رحلات جوية

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

غير مجدية.. العلماء يحذرون من اختبارات الأجسام المضادة لفيروس كورونا

بعد تصديق الرئيس.. 5% زيادة في أسعار الهواتف بسبب رسم التنمية.. تفاصيل

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

AdvertisementS

في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

التعليم تضبط الطلاب المتورطين في تصوير ونشر امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 وتطبق عليهم القانون

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

تعرف علي سر وضع صورة أسامة بن لادن في مدرجات الدوري الانجليزي.. صور

تداول امتحان الإنجليزى ثانوية عامة 2020 عبر صفحات الغش

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكاليف بسيطة.. وصفة طبيعية لتنظيف أحذية الرجال

تخطف الأنظار .. ديالا مكي تبهر متابعها بإطلالة جديدة

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020