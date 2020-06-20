العين بالعين والسن بالسن.. "القصاص" قاض خاص لقضايا الجروح بشبه جزيرة سيناء

للقضاء العرفي قوانين خاصة
يعتمد القضاء العرفي في أحكامه على العادات والتقاليد والبعد الاجتماعي، وقواعده غير المكتوبة توارثتها الأجيال، في منطقة شمال سيناء 'حيث ترجع أهميته الي سرعته في إصدار الأحكام بعكس القضاء الرسمي الذي قد ينظر في قضية لسنوات طويلة.
كما يكون القاضي العرفي صاحب خبرة وملمًا بأعراف القبيلة ومتابعًا بشكل جيّد لأحوال الأهالي ، ومعروف بحسن الخلق ويتميز بعلاقة جيدة مع الجميع ، وسريع البديهة وقادرًا على التصرّف بسرعة في المواقف والنزاعات المفاجئة.
ولقضايا الجروح في القضاء العرفي بشبه جزيرة سيناء، لها قاض خاص يعرف " بالقصاص "، وهو بمثابة قاضى العقوبات، حيث يقوم بتعين الجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طوله وعرضه وموقعه' وهم في ذلك يطبقون قاعدة شرعية إسلامية " العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص"، .
وقال محمد بن علي مؤرخ في التراث السيناوي ' ان هؤلاء القضاة موزعون جغرافيًا في شبه الجزيرة ، فهناك قصاصون من عرب بلى في بلاد العريش وآخرون من عرب السلالمة الحويطات في نخل ، أما في بلاد الطور فهم من عرب القرارشة ومزينة .
وهذا التوزيع الجغرافي المتنوع للقصاصين يعكس رغبة القبائل في سرعة البت في قضايا الجروح ، التي لا تتحمل البطء في إجراءات التقاضي .
حيث كان القصاص في قضايا الجروح ، يقيس الجرح بأصابعه وهي ملتصقة بعضها ببعض ، ويجعل غرامة كل إصبع بجمل أو أقل، هذا بالنسبة للجرح غير الظاهر ' أما الجرح الظاهر للعيان فإما أن يقيسه كما قاس الجرح غير الظاهر مع مضاعفة الغرامة.
أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم فغرامتها نصف الدية وتقدر ب20 جملًا ' ويعاد تقديرها ماليا حسب الأسعار الساءدة ' بينما تقدر غرامة قطع السبابة خمسة جمال ، والخنصر جمل واحد ، وكسر السن جمل واحد .
اما الضربة التي لا تسبب جرحًا غرامتها نقود إلا إذا كان الضرب بالكف أو " طاسة البن " أو العصا ، فإن غالب البدو يعتبرونها إهانة شخصية ويطالبون برد شرف.
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- قاض خاص لقضايا الجروح يعرف " بالقصاص " وهو بمثابة قاضى العقوبات
- تطبيق قاعدة شرعية إسلامية " العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص
- غرامة كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم نصف الدية وتقدر ب20 جملًا
- الضرب بالكف أو " طاسة البن " أو العصا تعتبر إهانة شخصية تتطلب رد شرف
يعتمد القضاء العرفي في أحكامه على العادات والتقاليد والبعد الاجتماعي، وقواعده غير المكتوبة توارثتها الأجيال، في منطقة شمال سيناء 'حيث ترجع أهميته الي سرعته في إصدار الأحكام بعكس القضاء الرسمي الذي قد ينظر في قضية لسنوات طويلة.
كما يكون القاضي العرفي صاحب خبرة وملمًا بأعراف القبيلة ومتابعًا بشكل جيّد لأحوال الأهالي ، ومعروف بحسن الخلق ويتميز بعلاقة جيدة مع الجميع ، وسريع البديهة وقادرًا على التصرّف بسرعة في المواقف والنزاعات المفاجئة.
ولقضايا الجروح في القضاء العرفي بشبه جزيرة سيناء، لها قاض خاص يعرف " بالقصاص "، وهو بمثابة قاضى العقوبات، حيث يقوم بتعين الجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طوله وعرضه وموقعه' وهم في ذلك يطبقون قاعدة شرعية إسلامية " العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص"، .
وقال محمد بن علي مؤرخ في التراث السيناوي ' ان هؤلاء القضاة موزعون جغرافيًا في شبه الجزيرة ، فهناك قصاصون من عرب بلى في بلاد العريش وآخرون من عرب السلالمة الحويطات في نخل ، أما في بلاد الطور فهم من عرب القرارشة ومزينة .
وهذا التوزيع الجغرافي المتنوع للقصاصين يعكس رغبة القبائل في سرعة البت في قضايا الجروح ، التي لا تتحمل البطء في إجراءات التقاضي .
حيث كان القصاص في قضايا الجروح ، يقيس الجرح بأصابعه وهي ملتصقة بعضها ببعض ، ويجعل غرامة كل إصبع بجمل أو أقل، هذا بالنسبة للجرح غير الظاهر ' أما الجرح الظاهر للعيان فإما أن يقيسه كما قاس الجرح غير الظاهر مع مضاعفة الغرامة.
أما كسر الساق أو الذراع أو إتلاف العين أو أي عضو من الأعضاء الرئيسية للجسم فغرامتها نصف الدية وتقدر ب20 جملًا ' ويعاد تقديرها ماليا حسب الأسعار الساءدة ' بينما تقدر غرامة قطع السبابة خمسة جمال ، والخنصر جمل واحد ، وكسر السن جمل واحد .
اما الضربة التي لا تسبب جرحًا غرامتها نقود إلا إذا كان الضرب بالكف أو " طاسة البن " أو العصا ، فإن غالب البدو يعتبرونها إهانة شخصية ويطالبون برد شرف.
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