استغلال مياه السيول ضرورة ملحة في سيناء.. إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية لتغذية الخزان الجوفى

- استغلال مياه السيول ضرورة ملحة في سيناء

- اقامة أعمال صناعية لحماية البنية الاساسية بمركزي الحسنة ونخل

- إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية لتغذية الخزان الجوفي



أصبح استغلال مياه السيول ضرورة ملحة لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على المواطنين بمنطقة وسط سيناء ، مما يساهم في تعزيز وزيادة مواردها المائية، لاسيما أوقات نقص المياه، ما يدعو إلى التعامل بجدية والاستفادة من سقوط الأمطار.



أكد المهندس صلاح شحاته وكيل الوزارة رئيس الادارة العامة للمياه الجوفية بسيناء ، أن الادارة تسعى الي تحقيق الاستفادة من مياه السيول من خلال الأعمال الصناعية التى يتم إنشاؤها بمنطقة الحسنة نخل بوسط سيناء من اجل حماية البنية التحتية من مخاطر السيول وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، فى أغراض التنمية الشاملة بالمنطقة .



كما بجري إنشاء البحيرات الجبلية لتجميع تلك الكميات من المياه، والاستفادة منها فى التجمعات البدوية والتنموية الجديدة في الحسنة ونخل ، بالإضافة إلى إنشاء سدود إعاقة وتخزين وبحيرات صناعية لتغذية الخزان الجوفى وحماية المنشات والقرى والمدن بوسط سيناء من مخاطر السيول.



واضاف ، إنه يتم إنشاء عددا من السدود والبحيرات الصناعية وحوائط الحجز والتوجيه لتجنب مخاطر السيول بمحافظة شمال سيناء ، بالإضافة إلى عمل الصيانة اللازمة للمنشات القائمة لكى تقوم بالهدف الذى تم إنشائها علاوة على تحويلها من نقمة تهدد إلى نعمة تفيد المواطن.



وأوضح أنه يمكن الاستفادة من مياه السيول من خلال تنفيذ مشروعات لتجميع مياه الأمطار من خلال سدود خرسانية تبنى أسفل الجبال تقوم بحجز المياه.



علاوة على إنشاء مسارات صناعية «مخرات» تصب مياه السيول مباشرة في الخزانات او البحيرات الصناعية ، والاستفادة منها .



لافتا إلى وجود ان وجود سد الروافعة بسيناء يمكن استغلاله فى تخزين مياه السيول، خاصة أنه يمكن الاستفادة منه فى مواسم الجفاف والتقليل من قوة اندفاع السيول، كما أنه سيقلل من ملوحة المياه الجوفية.



وأضاف أن الإدارة تنفذ استراتيجية تعتمد على عدة محاور منها حفر آبار اختبارية لتحديد الإمكانات، وكذلك لمراقبة المياه الجوفية كمًا ونوعًا، .



كما تم إنشاء وحدة دراسات المياه الجوفية وعمل قاعدة بيانات لكافة الآبار بمنطقة الحسنة ونخل لتحديد كميات السحب ولمعرفة الالتزام بالسحب الأمن للحفاظ على المياه الجوفية من التدهور، والتي تستخدم فى أغراض التنمية المختلفة .



وأوضح أنه تم اعتماد ضوابط لتشغيل الآبار الجوفية، وتشمل تحديد كمية المياه والا تتجاوز المسموح به واستخدام الطاقة الشمسية، وعمل خزانات أرضية كما هو الحال في وادي الجغرافي بالحسنة .