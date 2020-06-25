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فن

لقاء الخميسي بإطلالة رقيقة عبر الانستجرام

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة رقيقة، حيث ارتدت اندر شيرت أبيض ، وشعر أحمر منسدل على الأكتاف . 

يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

وتحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.




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