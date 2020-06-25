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أخبار العالم

نجحت في جذب المستثمرين مجددا.. بلومبرج: مصر لديها ثاني أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:59 ص
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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قسم الخارجي
توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن يُبقي البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم، على أسعار الفائدة التي وصفتها الوكالة بأنها من أعلى أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في العالم، والتي نجحت في جذب المستثمرين إلى السوق المصرية من جديد.

وأضافت الوكالة أن مصر شهدت خلال الشهر الحالي تدفقات رأسمالية صافية للمرة الأولى منذ نهاية فبراير الماضي، حيث ساهم اتفاق للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي في رفع ثقة المستثمرين باستقرار الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة أنه بعد مراجعة بيانات 50 دولة، تبين أن لدى مصر ثاني أعلى أسعار فائدة معدلة حسب التضخم في العالم بعد ماليزيا.

وتوقع 10 خبراء اقتصاديين استطلعت الوكالة آراءهم أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 9.25. وكانت اللجنة قد خفضت معدلات الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس العام الماضي، و300 نقطة أساس أخرى خلال اجتماع طارئ في مارس الماضي.

ونقلت الوكالة عن مدير بحوث الاقتصاد الكلي بمجموعة هيرمس المالية محمد أبو باشا أنه مع اتجاه البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات مالية متساهلة للتكيف مع آثار أزمة فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة العالية.

وأضاف أبو باشا أن مصر نجحت في استعادة اهتمام المستثمرين مجددًا بفضل نجاحها في تغطية الفجوة التمويلية والمرونة في أداء الجنيه المصري مؤخرًا، حيث تتوقع مجموعة هيرمس أن تشهد مصر هذا الشهر تدفقات رأسمالية صافية بقيمة 400 مليون دولار.

وتابعت الوكالة أن هذه التدفقات الرأسمالية الصافية ستساهم في تخفيف الآثار المؤلمة لازمة فيروس كورونا، حيث تأثرت بشدة مصادر مصر الرئيسية للعملة الصعبة؛ السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، بإجراءات الحظر والإغلاق وتقليص العمالة الناتجة عن الأزمة.

وانخفض معدل التضخم السنوي في مايو الماضي إلى أدنى معدلاته منذ نوفمبر ليستقر عند 4.7%، متراجعًا بفارق كبير عن توقعات البنك المركزي باستقراره عند 9% زائد أو ناقص 3%.
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