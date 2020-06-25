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أخبار البلد

نقابة الأطباء: لا نتعامل مع منابر إعلامية تنفذ أغراضا سياسية

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت النقابة العامة للأطباء، أنها لا تتعامل مطلقًا مع أي منابر إعلامية تستخدم الأمور النقابية والصحية لتنفيذ أغراض سياسية، وأن ما يتم نشره على تلك القنوات يتم دون إذن من لجنة الإعلام، معلنة رفضها التام لهذا الأمر.


كما أكدت لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أنها تتعامل فقط مع المنصات الإعلامية الشرعية داخل مصر أو منصات خارج مصر ولها مكاتب رسمية داخل مصر.

وتعقد النقابة العامة للأطباء مؤتمرا صحفيا يوم السبت المقبل عبر الإنترنت، وذلك لعرض رؤية النقابة بخصوص تضحيات الأطباء وبطولاتهم فى مواجهة الوباء، وأزمة تكليف الأطباء الجدد، ومعايير الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب.
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