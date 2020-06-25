بعد قرار الحكومة.. عضو اقتصادية النواب يطالب بوضع آلية جديدة لفتح المقاهي والمطاعم

طالب عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة وضع آلية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية بشأن المقاهى والمطاعم بعد قرار الحكومة بالسماح بالتواجد 25% من طاقتها.









وقال "مخاليف" لـ"صدى البلد"، إن هناك مايقرب من 10% من المقاهى المرخصة وفى المقابل 90% غير مرخص، متسائلا:" لماذا لم تقم الحكومة باصدار قرار بالسماح للمقاهى المرخصة فقط بالعمل دون غيرها وفتح باب الترخيص للمقاهى الاخرى





وأوضح عضو مجلس النواب، أن بذلك تضمن الحكومة السيطرة على المقاهى المرخصة ومعاقبتها فى حال المخالفة من خلال سحب الرخصة من جانب وتضمن أيضا دخول المقاهى الغير مرخصة فى الترخيص تحت إشراف الدولة مما تعود بالنفع على الدولة فى النهاية.









وأكد النائب على ضرورة أن يتبع جميع المواطنين الإجراءات الاحترازية، متابعًا:" الفيروس لسه موجود ويجب على الجميع أخذ الاحتياطات الصحية التى أكدت عليها وزارة الصحة لمنع انتشاره فى المجتمع".





عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد في اجتماعها. وكان ذلك بعد أن









وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها لفتح عدد من المنشآت مع الحفاظ على صحة المواطنين.



