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حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بترعة فى قنا

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:04 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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يوسف رجب

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الطلابية أمام قرية المهادنة التابعة لمركز قنا.


تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الكلابية، أمام قرية المخادمة، نتج عنه مصرع كل من: حميده عبدالغفار حسين 35 عاما، أحمد حماده جبالى 27 عاما، محمد عبادى عطية 26 عاما.


وأسفر عن إصابة كل من: فاطمة أحمد محمود 17 عاما، كدمات بالجسم، أحمد عباس ابراهيم 24 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، حازم إسماعيل محمد 20 عاما، اشتباه ما بعد الاحتجاج.


من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، مدير المرفق بـ 7 سيارات إسعاف، لنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعى.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار استخراج السيارة من الترعة.


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