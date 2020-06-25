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أخبار العالم

عداد كورونا في العالم.. 9.5 مليون إصابة و485 ألف وفاة

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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شريف سيد
أفادت المؤسسات المعنية بالإحصاء في العالم، اليوم الخميس، بوصول أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 9 ملايين ونصف المليون.


كما رصدت ارتفاع الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 485 ألف حالة وفاة.


وأعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن مخاوفها من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا، وذلك عقب إجراءات التخفيف.


وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن عدد الإصابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد سوف تصل إلى 10 ملايين إصابة بحلول الأسبوع المقبل.


وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "إنه في الشهر الأول من هذا الوباء، سجلت منظمة الصحة العالمية 10 آلاف إصابة، وخلال الشهر الماضي، سجلت 4 ملايين إصابة، نتوقع أن نصل إلى إجمالي 10 ملايين إصابة الأسبوع المقبل".
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