فرحة بين طلاب كفر الشيخ لسهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. فيديو وصور

عبر طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، عن سعادتهم وفرحتهم الغامرة بسبب سهولة امتحان اللغة الإنجليزية ، مشيرين إلى أن الامتحان جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط.





قال محمد سامح، من أمام مدرسة الزهور بمدينة كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، الحمد لله، امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، جاء سهلًا وبسيطًا، وقمت بالإجابة على جميع الأسئلة ومراجعتها في الوقت المقرر.





وأضاف، محمد عماد، أن الامتحان اليوم، جاء في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج الدراسي المقرر، ولم توجد سوى جزئيات بسيطة جدًا لقياس الطالب المتميز.





وفي سياق آخر، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب انتهاء اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.





كما شدد محافظ كفر الشيخ، خلال جولته التفقدية اليوم، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظًا على سلامتهم.





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