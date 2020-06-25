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منوعات

محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:15 م
مصرع 3 أفراد من عائلة
مصرع 3 أفراد من عائلة واحدة أثناء محاولة إنقاذ طفلة من الغرق
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هدير علاء
في حادث مأساوي، أودت محاولة إنقاذ طفلة في الثامنة من عمرها من الغرق بحياة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، حيث لقي كل من الطفلة ووالدتها وجدها مصرعهم غرقًا في حمام سباحة بمنزل العائلة في ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، وذلك عقب تدخل الأم والجد أملًا في مساعدتها.

ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي، وقد عُثِر على الطفلة "ساكي" ووالدتها "نيشا باتل"، البالغة من العمر 33 عامًا، وجدها "باهارات باتل"، 62 عامًا، في الفناء الخلفي لمنزلهم الجديد؛ وخلص الطبيب الشرعي يوم الثلاثاء إلى أن الضحايا ماتوا غرقًا، وأن الوفاة كانت حادثًا.


وجاء في تقارير وسائل إعلام محلية أن الطفلة واجهت مشكلة أثناء ممارستها رياضة السباحة في المسبح المنزلي، وقد انتبهت إليها آنذاك إحدى أقاربها وصرخت طلبًا للمساعدة، وعلى الفور سارع جدها ووالدتها لإنقاذها، رغم أنه لا يمكن لأي منهما السباحة.

وقد واجها صعوبة بالغة أثناء محاولتهما إنقاذ الطفلة وأصبحا بدورهما في ورطة، وتمكنت قريبة العائلة في أعقاب ذلك من الوصول إلى الطفلة، وعملت على إخراجها من المياه، لكن أوان إنقاذها كان قد فات.


وتشير التقارير الإخبارية إلى أن العائلة، وهي في الأساس من الهند، قامت بشراء المنزل منذ فترة قريبة مقابل 451 ألف دولار، وكانت قد انتهت من إعداد حمام السباحة من أجل فصل الصيف مؤخرًا، وكان كافة أفراد العائلة متحمسين لاستخدامه.

يذكر أن الجيران اتصلوا بالنجدة بعد سماع صوت صرخات صادرة من المنزل بعد ظهر يوم الاثنين الماضي؛ ولدى وصول الضباط، وجدوا ثلاثة من أفراد العائلة فاقدين الوعي في المسبح، وتم إعلان وفاتهم في موقع الحادث.
محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل
محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل
محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل
محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل
محاولة إنقاذ طفلة من الغرق تودي بحياة 3 أفراد من عائلة واحدة.. تفاصيل
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