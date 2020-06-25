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منوعات

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:18 م
عملية تجميل تشوه
عملية تجميل تشوه شكل وجه مراهقة وتجعلها مثارًا للسخرية
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هدير علاء
تسبب إجراء تجميلي للتخلص من دهون الفك في تشويه وجه مراهقة أسترالية في التاسعة عشرة من عمرها على نحو لا يُصدق لدرجة أن شكل وجهها تغير تمامًا وبدا كأنه "مستطيل الشكل"، كما يتبين من خلال اللقطات المرفقة.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الخميس، بأن المراهقة "صوفيا ماروكين" شاركت مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا يوضح تأثير الإجراء التجميلي الذي خضع له على وجهها ويرصد في الوقت ذاته ردود أفعال عائلتها وأصدقائها لدى عودتها إلى المنزل عقب خضوعها لهذا الإجراء.





وحصد ذلك الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة.


وأشارت "ماروكين" إلى أنها خضعت لهذا العملية دون علم أي من أفراد عائلتها؛ وقررت توثيق ردود أفعالهم لدى رؤيتها بكاميرا هاتفها المحمول، ولم يكن أي منهم يصدق عينيه لدى رؤية التغير الذي طرأ على شكل وجهها، حتى أن والدها أصيب بحالة ذعر لدى رؤيتها، في حين انفجرت شقيقتها في الضحك لدرجة أنها سقطت أرضًا.


وتحدثت الفتاة في أعقاب ذلك عن تفاصيل ما حدث معها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت أن السبب وراء كون خط الفك لديها يبدو "مستطيلًا" يرجع إلى إصابتها بتورم إثر خضوعها لعلاج تجميلي يُطلق عليه اسم "Kybella treatment"؛ وتبلغ تكلفته 500 دولار، وهو يقوم على استخدام الحقن لتقليل الدهون في منطقة أسفل الذقن.




وأوضحت في وقت لاحق إلى أن شكل الوجه المستطيل دام لمدة 48 ساعة فقط؛ ولدى استيقاظها من النوم في اليوم الثالث، كانت آثار التورم قد بدأت تزول بالفعل.

وأكدت أنه بعد مضي أسبوع من خضوعها للإجراء التجميلي عاد شكل وجهها إلى طبيعته بدرجة كبيرة.
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد
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