الأسعار معلنة والفاتورة وجوبية.. غرامات للمحلات التجارية المخالفة.. حماية المستهلك يحذر ويعلن عن حملات تفتيش على الأسواق والأندية والكافيهات مع الفتح التدريجي

القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك:

سنتواجد فى الأسواق مع بداية العودة التدريجية لفتح المحال

تصل لمليون جنيه.. غرامات للمحلات التجارية المخالفة

ضبط 60 ألف كمامة غير صالحة للاستخدام بالشرقية

قانون عام ٢٠١٨ كان من أقوى القوانين فى العالم

نمتلك استراتيجية تعتمد على أسس ومحاور واضح

مبادرة خدمات جديدة لحل شكاوى المواطنين









ضبط 60 ألف كمامة غير صالحة للاستخدام بالشرقية. كشف الدكتور أحمد سمير فرج ، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك عن اختصاصات الجهاز واستراتيجية ضبطه للأسواق، مؤكدا أن هناك غرامات للمحلات التجارية المخالفة، وتم









قال الدكتور أحمد سمير فرج ، إن جهاز حماية المستهلك أطلق منذ الاثنين الماضى بيانا أسبوعيا كشف عن مجهودات الجهاز على مستوى المحافظات.





وأضاف " سمير فرج " ، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران والمذاع عبر فضائية اكسترا نيو ، عن ضبط أكثر من 60 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام.









القائم بأعمال رئيس جهاز ، إلى ضبط عدد 60 ألف كمامة تم فى محافظة الشرقية وتم بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفا أن الجهاز لم يدع مجالا لم يتم المراقبة عليه لضمان صحة المواطنين سواء الأدوية ، الأغذية ، المطهرات والأقنعة والطبية. ولفت حماية المستهلك ، إلى ضبط عدد 60 ألف كمامة تم فى محافظة الشرقية وتم بالتعاون مع وزارة الصحة، مضيفا









وأشار إلى أن عمليات ضبط المخالفات تتم بسرية تامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن الجهاز من المقرر أن يتواجد بعد غد السبت فى الأسواق مع بداية العودة التدريجية لفتح المحال التجارية.





وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك يتضمن 3 محاور واشتراطات أساسية ومنه السعر الشامل ويكون معلن بجانب الفاتورة الوجوبية للمستهلك.









ولفت، إلي عقد اجتماع غدا الجمعة مع الغرفة المختصة بالمنشآت السياحية للتأكيد على فتح الأسواق والمحال التجارية بوجود هذه الاشتراطات الثلاث، مضيفا أ نه فى حال عدم التزام المحلات التجارية بهذه الشروط الثلاثة سيتم تحرير محاضر فورية وغرامتها ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلي مليون جنيه.





وأضاف إن الجهاز يمتلك استراتيجية واضحة، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٨ كان من أقوى القوانين فى العالم.





ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن دور الجهاز يقوم على تفعيل القانون عن طريق عدة محاور، مؤكدا أن المحور الأساسى لدور الجهاز بتفعيل قانون حماية المستهلك هو دور توعوى للمورد والمستهلك على حد سواء.





وشدد على أن الجهاز بدوره يعمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته، منوها إلى أن الجهاز يعتمد فى محاوره أيضأ على حل مشاكل المستهلك بطرق مبتكرة بعيدا عن النمطية فى الأداء.





ولفت، إلى أن الجهاز سيعتمد طرقا جديدة فى حل الشكاوى تعتمد على معرفة المستهلك المدة الزمنية لمحل مشاكله، مشددا على الى فتح دوائر اتصال مع الشركات لحل مشاكل المستهلك بمجرد ان يتلقاها الجهاز ليبدأ الحل الفورى للمشكلة.





وتابع الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتابع الشكوى بمجرد ارسالها للشركات لضمان الحل الفورى لشكوى المستهلك.



