حماية المستهلك يكشف تفاصيل ضبط شحنة كمامات فاسدة... ويوضح قيمة الغرامات للمحالات التجارية المخالفة

استضافت الإعلامية خلود زهران ببرنامجها هذا الصباح عبر فضائية اكسترا نيوز فى لقاء خاص الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك تناولت خلاله اختصاصات الجهاز واستراتيجية ضبطه للأسواق ...









قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز أطلق منذ الاثنين الماضى بيان أسبوعى والذى كشف عن مجهودات الجهاز على مستوى المحافظات .





وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، عن ضبط أكثر من 60 ألف كمامة طبية غير صالحة للاستخدام ..





ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن ضبط عدد 60 ألف كمامة تم فى محافظة الشرقية و تم بالتعاون مع وزارة الصحة.





واكد الدكتور أحمد سمير فرج، أن الجهاز لم يدع مجال لم يتم المراقبة عليه لضمان صحة المواطنين سواء الأدوية ، الأغذية ، المطهرات والأقنعة والطبية .





وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن عمليات ضبط المخالفات تتم بسرية تامة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية .









وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز من المقرر أن يتواجد بعد غد السبت فى الأسواق مع بداية العودة التدريجية لفتح المحال التجارية.





وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك يتضمن 3 محاور واشتراطات أساسية ومنه السعر الشامل ويكون معلن بجانب الفاتورة الوجوبية للمستهلك.





ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي عقد اجتماع غدا الجمعة مع الغرفة المختصة بالمنشآت السياحية للتأكيد على فتح الأسواق والمحال التجارية بوجود هذه الاشتراطات الثلاث.





واكد الدكتور أحمد سمير فرج، إنه فى حال عدم التزام المحلات التجارية بهذه الشروط الثلاث سيتم تحرير محاضر فورية وغرامتها ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه إلي مليون جنيه.









وأضاف الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الجهاز يمتلك استراتيجة واضحة ..





وكشف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى عام ٢٠١٨ كان من أقوى القوانين فى العالم ...





ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن دور الجهاز يقوم على تغعيل القانون عن طريق عدة محاور ..





وأكد الدكتور أحمد سمير فرج، ان المحور الأساسى لدور الجهاز بتفعيل قانون حماية المستهلك هو دور توعوى للمورد والمستهلك على حد سواء ..









وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز بدوره يعمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته ..





وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الجهاز يعتمد فى محاوره أيضأ على حل مشاكل المستهلك بطرق مبتكرة بعيدا عن النمطية فى الأداء .

ولفت الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن الجهاز سيعتمد طرق جديدة فى حل الشكاوى تعتمد على معرفة المستهلك المدة الزمنية لمحل مشاكله ...





وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، الى فتح دوائر اتصال مع الشركات لحل مشاكل المستهلك بمجرد ان يتلقاها الجهاز ليبدء الحل الفورى للمشكلة ..





وتابع الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز يتابع الشكوى بمجرد ارسالها للشركات لضمان الحل الفورى لشكوى المستهلك .