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برلمان

فرض غرامة فورية..نائب يطالب بفض تجمعات أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:23 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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فريدة محمد
قال النائب مصطفى الكمار أن اليوم الأول للثانوية العامة مر كالكارثة، والقنبلة الموقوتة التي تهدد بانتشار فيروس كورونا بمعدلات خطيرة خلال الفترة القادمة. 

وأضاف الكمار فى بيان صحفى له إنه من غير المنطقي أن يتجمع الأهالي أمام لجان الامتحانات بهذا الشكل في ظل أزمة كورونا ، وخلق تجمعات لا داعي لها، ما يشكل أرض وبيئة خصبة لانتشار الفيروس بشكل كبير. 


وطالب الكمار الحكومة بفض هذه التجمعات وعدم السماح بها، بل وفرض غرامة فورية على المخالفين، موجها رسالته إلى الأهالي بضرورة توخي الحظر وعدم الذهاب إلى اللجان وخلق هذه التجمعات. 

كما طالب الكمار وزير التربية والتعليم بضرورة فتح أبواب لجان الثانوية العامة قبل الامتحان وعدم جعل الطلاب ينتظرون أمام للجان لأنه أمر غير منطقي ويخلق تجمعات أمام اللجان حتي موعد بدء اللجنة. 

وتمنى الكمار أن تمر امتحانات الثانوية العامة على الجميع بخير، مطالبا الطلاب بالحظر وعدم التهاون حتى لا يصابوا بالفيروس. 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة أمس الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو  اختبار اللغة الأجنبية الأولى  والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء  والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء  والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء  والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
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