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محافظات

تعاني نزلة برد.. نتيجة فحوصات طالبة الثانوية العامة بدمياط المشتبه في إصابتها بكورونا سلبية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أكد مصدر بمديرية الصحة بدمياط، أن الطالبة التى تردد خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد،أمس، خلال أدائها امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة،تتمتع بصحة جيدة حاليًا وحالتها مستقرة ،ولم تكن مصابة بفيروس كورونا ،وانما كانت تعاني فقط من ارتفاع في درجة الحرارة وهي الآن في منزلها تخضع لعلاج نزلات البرد.

وأضاف المصدر،أنه فوجئ ،اثناء اليوم الاول لامتحانات الثانوية العامة بوجود إخطار بوجود طالبة لديها أعراض اشتباه بكورونا داخل احدى لجان مدرسة بكفر البطيخ بمحافظة دمياط وعلى الفور تم توجيه فريق الرصد لها وسيارة اسعاف وتم نقلها لمستشفي الحميات لاتخاذ كافة الإجراءات المتبعة مع حالات اشتباه كورونا.

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وأشار الى انه بمجرد وصول الطالبة بالمستشفي والتعامل معها وإجراء فحوصات طبية لها تبين انها تعانى من نزلة برد نتيجة لارتفاع طفيف في درجة حرارتها ،وأنه لا توجد أعراض اشتباه بإصابة فيروس كورونا، وحصلت على تقرير طبي يفيد بدخولها لجنة الامتحان القادم".

وأضاف المصدر ، أنه تم إرسال التقرير الطبي للفتاة إلى الإدارة التعليمية لتتمكن من دخول الامتحانات القادمة واستكمالها بصورة طبيعية ولايوجد مايثير القلق بشأن صحة الفتاة.

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