ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.. أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان أحمد السقا بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد السقا صورة تجمعه بزوجته وكتب معلقا على الصورة: Happy birthday my love.

ربنا يخليكي لينا و مايحرمنيش منك.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت كالآتي:

ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ، تجننوا ماشاء اللة





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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.





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