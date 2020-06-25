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فن

ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.. أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:16 م
احمد السقا و زوجتة
احمد السقا و زوجتة
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ميرنا محمود
احتفل  الفنان أحمد السقا بعيد ميلاد زوجته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر  أحمد السقا صورة تجمعه بزوجته وكتب معلقا على الصورة:   Happy birthday my love. 
ربنا يخليكي لينا و مايحرمنيش منك.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت كالآتي:
ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ، تجننوا ماشاء اللة

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وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق : "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.
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