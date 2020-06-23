أحمد السقا ينشر صورة له مع نجله وأمير كرارة من كواليس نسل الأغراب

نشر الفنان احمد السقا عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صوره جديده له مع نجله و الفنان امير كرارة من كواليس تصوير مسلسلهم الجديد " نسل الاغراب".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "بالتوفيق ان شاء الله" و " نجوم مصر والعالم العربي" و " منور يا سقا" و " أحلى مسلسل ده ولا ديه".



وشارك الفنان أحمد السقا فى السباق الرمضانى ببرنامج "اغلب السقا" وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتُقدمه النجمة رزان مغربي.

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مفاجآت قوية لـ رمضان 2021 بـ نجوم كبار.. أبرزهم السقا وأمير كرارة وياسر جلال

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كراره وعلق : "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة