بدرة: تقارير المؤسسات الدولية إقرار باستقرار معدلات النمو الاقتصادى المصري

قال مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن اهتمام مصر بالإصلاح الاقتصادي ساهم فى زيادة القدرة الإنتاجية مما رفع مستواها عالميا في مؤشرات النمو.





وأوضح بدرة خلال مداخلة مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن برنامج الإصلاح الأقتصادي يهدف إلى الوصول بمصر ضمن أفضل 20 دولة على المستوى الاقتصادي عالميا.





وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن تقارير المؤسسات الدولية تعد إقرارا بارتفاع واستقرار معدلات النمو الاقتصادى فى مصر.





وأضاف مصطفى بدرة، أن الدولة تولى التعليم والصحة والبحث العلمى اهتماما كبيرا في الموازنات المالية الجديدة.





وأشار مصطفى بدرة، إلى أنه وفقا للبنك الدولى فإن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا عالميا 13 تريليون دولار.