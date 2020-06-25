8 حالات تمزيق وشطب إجابة و14 "غش" ووفاة 2.. حصيلة أول اسبوع فى امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسمين الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام خلال الأسبوع الجاري، وسط اجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأدى طلاب القسم العلمي، امتحانات الفقه والديناميكا نظام حديث، والميكانيكا نظام قديم، والقرآن الكريم، خلال الأسبوع الأول من امتحانات نهاية العام، ينما أدى طلاب القسم الأدبي، الامتحان، في مواد الفقه، والنحو.
ونرصد في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لأول أسبوع من امتحانات الثانوية الأزهرية:
في اليوم الأول، كشف تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان
ورصدت غرف المتابعة ما يلي : حالتا تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها، وحالتا شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها، وحالتا اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.
وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية الذي قام به ، وخاصة ما قام به محافظ مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح.
وكشف صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، تفاصيل ثاني أيام امتحانات نهاية العام لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.
وقال عباس، إن طلاب القسم الأدبي أدوا اليوم اول امتحان لهم في مادة الفقه، وتقدم للامتحان اليوم 85114 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن أغلب الطلاب اشادوا بسهولة الامتحان وقلة منهم اشتكوا من الصعوبة مناشدا من يشتكي من الامتحان والاسئلة عدم التركيز في هذه النقطة والتفكير في المادة القادمة لافتا ان الأزهر يعمل ما فيه مصلحة الطلاب.
أكد انه لم تسجل اي حالات إصابة بفيروس كورونا في اليوم الثاني للامتحانات، وأن هناك فقط خمس حالات إغماء تم التعامل معها بواسطة الطبيب المتواجد في كل لجنة.
وذكر انه تم رصد حالتي غش بالتليفون، وحالة لمحاولة تصوير ورقة الأسئلة، وحالتين لم تدونا بياناتهما على ورقة الإجابة.
وقدم وكيل الأزهر العزاء في وفاة طالب وطالبة َتوفيا اليوم وكانت الوفاة طبيعية منوها ان الأزهر سيوفر إعانة عاجلة لكل أسرة متوفي.
وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن 35117 طالبا في 637 لجنة على مستوى الجمهورية، أدوا امتحان القسم العلمي في مادة الديناميكا نظام حديث، والميكانيكا نظام قديم.
وأضاف عباس، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، أن الطلاب تعودوا على الامتحانات والاجراءات الاحترازية وزالت الرهبة والتوتر من عندهم، منوها أنه لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.
بينما ظهرت أعراض عادية ما بين المغص والصداع وارتفاع درجة الحرارة بشكل عادي على بعض الطلاب وتم التعامل معها بواسطة الطبيب المتواجد في اللجان.
وأكد أنه تم رصد بعض السلبيات استعدت استبعاد رئيس لجنة والغاء ندب أحد الموجهين وتسعة من الأعضاء لعدم توفير الوقاية والاحترازات المطلوبة بشكل جيد، كما تم رصد حالتي تمزيق أوراق إجابة، وعشر حالات شطب على ورقة الإجابة، وطالب واحد امتنع عن الإجابة مطلقا على ورقة الأسئلة.
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إنه تم رصد ثلاث حالات ارتفاع درجات الحرارة بين طلاب القسم الأدبي بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.
وأضاف عباس، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل امتحان اليوم في الشهادة الثانوية الأزهرية، أن الطلاب أدوا الامتحان في مادة النحو وتم أداء الامتحان بدون أي مشاكل ولم ترصد شكاوى من الأسئلة وكان هناك خطأ مطبعي في احدى الكلمات وتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد واضع السؤال مطمئنا الطلاب بأن الخطأ درجته واحدة وسيحصل الطلاب عليها سواء أجاب أم لا.
وتابع: إحدى الطالبات رغم أنها ابتلعت دبوس قبل بدء الامتحان وهي ترتدي الطرحة، إلا أنها أصرت على أداء الاختبار رغم تحذير الطبيب واطمأن الطبيب عليها طوال فترة الامتحان ثم نقلها إلى مستشفى الحسين الجامعي لتلقى العلاج علما بأنها ستخرج اليوم وتكمل باقي أيام الامتحان.
وأشار إلى أنه تم رصد 8 حالات غش إلكتروني وقام طالبين بتمزيق أوراق الإجابة ، ناصحا الطلاب وأولياء الأمور، بأن هذا ليس زمن الغش ولكن زمن الإجتهاد والمذاكرة
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوى لمادة القرآن الكريم لجميع طلاب الشهادة الثانوية، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوي وكذلك المكفوفين.
وزف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشرى للطلاب بأنه تم القبض على القائمين على الموقع المشبوه شاومينج الذي كان يقوم بتسريب الأسئلة والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.
وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم، موضحًا أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و 11 حالة شطب علي الإجابات، و 4 حالات إلغاء ندب السادة الملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.