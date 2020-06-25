بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

نشرت الفنانة منى فاروق صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من أمام النيل فى مصر بعد عودتها من دبى.
وعلقت "منى": "أحلى حاجة حصلتلي من كتير إني حسيت بالأمان لما رجعت بلدى بعد 3 شهور محاولات وتعب إنى أرجعلها".
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احلا حاجه حصلتلى من كتير أنى حسيت بالأمان لما رجعت بلدى بعد ٣ شهور محاولات و تعب أنى ارجعلها البلد دى بجد هى الأمان اللى بجد فخورة اني #مصرية #تحيا_جمهورية_مصر_العربية #مصر #مصرية_وافتخر #بحبك_يابلدي ❤️ 🇾🇪
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