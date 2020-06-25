بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

وظهرت بإطلالة صيفية مرتدية فستانا مكشوف الاكتاف باللون الابيض وبه بعض النقشات الصغيرة. منى فاروق بإطلالة صيفية مرتدية فستانا مكشوف الاكتاف باللون الابيض وبه بعض النقشات الصغيرة.









أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ و قامت برفع شعرها بدلا من أن تتركه منسدلًا.