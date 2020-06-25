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مرأة

بفستان بسيط.. منى فاروق تخطف الأنظار في أول ظهور بعد العودة لـ مصر

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة منى فاروق صورة  جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" من أمام النيل فى مصر بعد عودتها من دبى. 


وظهرت منى فاروق بإطلالة صيفية مرتدية فستانا مكشوف الاكتاف باللون الابيض وبه بعض النقشات الصغيرة.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ و قامت برفع شعرها بدلا من أن تتركه منسدلًا.



وعلقت "منى": "أحلى حاجة حصلتلي من كتير إني حسيت بالأمان لما رجعت بلدى بعد 3 شهور محاولات وتعب إنى أرجعلها".
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