زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة

في الآونة الأخيرة، كشفت خرائط جديدة لقاع المحيط الهادي عن تفاصيل غير مسبوقة عن قارة "زيلانديا" المفقودة ، التي غرقت منذ حوالي 23 مليون سنة.





وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء جيولوجيا من نيوزيلندا قاموا برسم خريطة تكتونية وخريطة خاصة بقياس الأعماق للقارة الثامنة للأرض، والتي تمتد على مساحة 1930511 ميلًا مربعًا.









جدير بالذكر أنه تم التأكد من أن "زيلانديا" تستوفي المعايير التي تستوجب وصفها بـ"قارة" في عام 2017؛ وقد غرقت عقب انفصالها عن قارة "جندوانا لاند" منذ أكثر من 79 مليون سنة.





وقال الجيولوجي "نيك مورتيمر"، أحد الخبراء في معهد أبحاث "GNS Science" في نيوزيلندا وهو من القائمين على هذا المشروع، إن الهدف من إعداد هذه الخرائط هو تقديم صورة دقيقة وكاملة ومحدثة لجيولوجيا نيوزيلندا ومنطقة جنوب غرب المحيط الهادي، بشكل أفضل مما كان موجودًا من قبل.









وبالنسبة للخريطة التكتونية الخاصة بالقارة المفقودة، فهي تعرض تفسيرات جيولوجية لأنواع وأعمار القشرة القارية لـ"زيلانديا"، بالإضافة إلى الحدود ونواقل الحركة للصفائح الجيولوجية، وكذلك مواقع البراكين.



