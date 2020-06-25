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منوعات

زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:42 م
خرائط تكشف تفاصيل
خرائط تكشف تفاصيل جديدة عن قارة زيلانديا المفقودة
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هدير علاء
في الآونة الأخيرة، كشفت خرائط جديدة لقاع المحيط الهادي عن تفاصيل غير مسبوقة عن قارة "زيلانديا" المفقودة، التي غرقت منذ حوالي 23 مليون سنة.

وبحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن علماء جيولوجيا من نيوزيلندا قاموا برسم خريطة تكتونية وخريطة خاصة بقياس الأعماق للقارة الثامنة للأرض، والتي تمتد على مساحة 1930511 ميلًا مربعًا.


جدير بالذكر أنه تم التأكد من أن "زيلانديا" تستوفي المعايير التي تستوجب وصفها بـ"قارة" في عام 2017؛ وقد غرقت عقب انفصالها عن قارة "جندوانا لاند" منذ أكثر من 79 مليون سنة.

وقال الجيولوجي "نيك مورتيمر"، أحد الخبراء في معهد أبحاث "GNS Science" في نيوزيلندا وهو من القائمين على هذا المشروع، إن الهدف من إعداد هذه الخرائط هو تقديم صورة دقيقة وكاملة ومحدثة لجيولوجيا نيوزيلندا ومنطقة جنوب غرب المحيط الهادي، بشكل أفضل مما كان موجودًا من قبل.


وبالنسبة للخريطة التكتونية الخاصة بالقارة المفقودة، فهي تعرض تفسيرات جيولوجية لأنواع وأعمار القشرة القارية لـ"زيلانديا"، بالإضافة إلى الحدود ونواقل الحركة للصفائح الجيولوجية، وكذلك مواقع البراكين.

أما الخريطة الخاصة بقياس الأعماق أو الخريطة الطبوغرافية للمياه العميقة، فهي توضح شكل الأرض الصلبة وقاع البحر في "زيلانديا"، كما تصور الخطوط الساحلية والحدود الإقليمية وأسماء المعالم الرئيسية تحت سطح البحر. 
زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة
زيلانديا غرقت.. تفاصيل جديدة عن القارة الثامنة المفقودة
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