ضبط 40 طن دقيق وسكر قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول 40 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر حر" بقصد رفع أسعارها .







