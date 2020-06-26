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حوادث

ضبط 40 طن دقيق وسكر قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:02 ص
المضبوطات
المضبوطات
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية لحجبه عن التداول 40 طن سلع غذائية "دقيق فاخر – سكر حر" بقصد رفع أسعارها .


يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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