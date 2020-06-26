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ديني

اعرف صحابيا .. من هو أبو عبيدة بن الجراح وماذا قال عنه النبي؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:01 ص
حملة اعرف صحابيا
حملة اعرف صحابيا
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محمد شحتة
نشرت صفحة مجمع البحوث الإسلامية، على فيس بوك، رسالة جديدة من حملة اعرف صحابيا .


وسلطت الصفحة الضوء على الصحابي أبوعبيدة ابن الجراح، فاسمه: عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال ابن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري المكي، وكنيته أبو عبيدة.


ولد أبو عبيدة بن الجراح قبل الهجرة بـ40 عاما، واستشهد رضى الله عنه في طاعون عمواس سنة 18 هجرية.




يعتبر أبو عبيدة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وعده النبي من أحب الناس إليه من الرجال بعد أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا وما بعدها وفي غزوة أحد دخل في وجه النبي حلقتان من حلق المغفر فاستخرجهما بأسنانه ولم يفعلها بيده خشية أن يؤذي النبي.


وكان عمر رضى الله عنه يقول "لم أكن مغيرا أمرا قضاه أبو عبيدة بن الجراح".


وقال عنه النبي: أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، نعم الرجل أبو عبيدة، إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة -يقصد أبو عبيدة بن الجراح.

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