قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تعرض فضل شاكر لجلطة في القلب l خاص
4 ثوان قد تصنع المجد.. أسرار تكتيكية مذهلة تكشف الوجه الخفي لمونديال 2026
المخزون من السلع في أمان.. والزراعة تكشف أخبارا سارة
اكتشاف عالمي جديد بجامعة المنصورة.. زواحف حلّقت في سماء مصر قبل أكثر من 95 مليون سنة
نيوم يفتح باب المفاوضات لضم إمام عاشور.. والأهلي يرفض العرض الأول ويتمسك بـ10 ملايين دولار
وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة
تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
بالأرقام.. كيف أصبح المغرب أيقونة الكرة العربية في كأس العالم؟
تراجع بورصات الخليج العربي وسط حالة من عدم اليقين بشأن محادثات الدوحة
قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026
روسيا تعلن مقـ.ـتل شخصين بينهما رضيع في هجومين بمسيرات أوكرانية
أعمال شغب في أمستردام بعد خسارة هولندا أمام المغرب.. والشرطة تتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هيبتها

النائب سمير صبري
النائب سمير صبري
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل محطة وطنية فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث انتصرت فيها إرادة الشعب، واستعادت الدولة هيبتها، وانطلقت بعدها مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملحمة وطنية خالدة

وقال النائب سمير صبري، في تصريحات له بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، إن هناك أيامًا تصنع التاريخ، وشعوبًا ترفض الانكسار مهما اشتدت التحديات، مشيرًا إلى أن الثلاثين من يونيو كانت ملحمة وطنية خالدة خرج خلالها ملايين المصريين ليؤكدوا أن الدولة الوطنية خط أحمر، وأن هوية مصر لا تقبل المساومة، وأن إرادة الشعب هي الأساس الحقيقي لاستقرار الوطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن بطل هذه الملحمة لم يكن فردًا أو مؤسسة، وإنما الشعب المصري العظيم بكل فئاته، الذي استطاع بإرادته الحرة أن يصحح مسار الوطن ويحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المصريين أثبتوا في تلك اللحظة الفارقة قدرتهم على حماية دولتهم وصون مقدراتها.

القيادة السياسية تعاملت بحكمة ومسؤولية

وأوضح النائب سمير صبري، أن القيادة السياسية تعاملت بحكمة ومسؤولية مع تلك المرحلة الدقيقة، فانحازت إلى الإرادة الشعبية، وحافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة عنوانها الأمن والاستقرار والبناء والتنمية.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن 30 يونيو لم تكن مجرد حدث سياسي، بل نقطة تحول استراتيجية أعادت رسم مسار الدولة المصرية، ورسخت مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات وسيادة القانون، مع تعزيز الأمن القومي وإطلاق مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل مسؤولية إدارة هذه المرحلة وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد، واضعًا نصب عينيه هدف الحفاظ على الدولة المصرية وبناء مستقبل يليق بتاريخها وشعبها، وهو ما انعكس في التوسع في مشروعات البنية التحتية، والمدن الجديدة، وشبكات الطرق، والطاقة، والتحول الرقمي، وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

ووجه النائب سمير صبري، التحية والتقدير إلى أبناء الشعب المصري الذين صنعوا هذه الملحمة الوطنية، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين قدموا تضحيات عظيمة دفاعًا عن الوطن، ولكل من أسهم في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد النائب سمير صبري، أن الاحتفاء بذكرى الثلاثين من يونيو لا يقتصر على استحضار حدث تاريخي، بل يمثل تجديدًا للعهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، وتعزيز مسيرة التنمية، والحفاظ على مقدرات الوطن، خاتما: "تحيا مصر... قوية بإرادة شعبها، راسخة بمؤسساتها، وماضية بثقة نحو مستقبلها".

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

سعر الذهب اليوم

انخفاض الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 30 يونيو.. كم وصل سعره؟

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

مصطفى شوبير

ناد فرنسي يدخل سباق التعاقد مع مصطفى شوبير

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

ترشيحاتنا

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات

مستشار الرئيس للصحة

مستشار الرئيس للصحة: طفرة غير مسبوقة بالقطاع الصحي منذ ثورة 30 يونيو

سماح حسن

سماح حسن: ثورة 30 يونيو لحظة فارقة في تاريخ الدولة وتؤكد أن الشعب المصرى على قلب رجل واحد

بالصور

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية
لا تتجاهله.. 8 أسباب وراء تساقط شعر الحواجب قد تكشف مشكلات صحية

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد