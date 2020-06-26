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فن

رضوان برحيل يفاجئ جمهوره بلوك جديد في أغنية قصة هوانا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى

أصدر الفنان المغربي رضوان برحيل أغنية "قصة هوانا"، بالتعاون مع شركة نجوم ريكوردز للإنتاج الفني.


"قصة هوانا" كلمات الشاعر يونس ادم وألحان أميرة زهير، وتوزيع مراد مجود اما الكليب تم تصويره تحت إشراف المخرج محمد نبال.

واختار رضوان غناء ستيل مختلف عن أغانيه السابقة، كما ظهر بلوك مختلف تماما عما عود عليه جمهوره.       

يشار إلى أن أخر أعمال رضوان برحيل ألبوم " قربلي حبة "، يضم 13 أغنية وتتنوع الأغنيات مابين اللهجة المصرية والمغربية، ومن تلك الأغاني "غرامك"، "سيبك" ، "بالأمانة " ، "هي" ، " طايح في مشاكل "، "إيه اللي جابك" ، "عيشي حياتك" ، "انا علاجي" ، "بنت بلادي" وتعاون رضوان مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين مثل محمد عاطف، رامي جمال، مروان أصيل، أيوب أبو زيد، محمود برحيل، محمد نبال، أحمد إبراهيم، توما، زهير حصادي.


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