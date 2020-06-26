AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

انتشار الكلاب المسعورة بمجاورة 3 بالحى الـ11 بأكتوبر يثير فزع الأهالى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت السيدة هدى عبد الوهاب حجاج ، المقيمة بمدينة السادس من أكتوبر الحي الحادي عشر مجاورة 3 عمارة 4 محافظة الجيزة،  في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير .

وتقول فى رسالتها : نتضرر نحن سكان المنطقة من انتشار الكلاب الضالة والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال .

وناشدت القارئة بالعمل على حل الشكوى وللتواصل: 01148499314

اقرأ أيضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كثرة الكلاب الضالة في منطقة القومية بإمبابة يثير ذعر الأهالي

أهالى منطقة المعراج بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة في شارع عبد العزيز فهمي بمصر الجديدة يثير ذعر الأهالي

شاهد.. الكلاب الضالة تحتل شوارع زهراء مدينة نصر

سكان شارع المسابك بمنطقة القومية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة في الحي الرابع بـ6 أكتوبر يثير ذعر الأهالى

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 50 عاما.. أصناف مصرية جديدة من المانجو.. تفاصيل

ليس محمد صلاح.. رياض محرز يكشف عن الأقرب للتتويج بـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

بعد اعتقال عدد من عناصرها.. كتائب حزب الله تهدد بقتل رئيس الوزراء العراقي

كلوب يكافئ الشباب.. تشيلسي يهدي محمد صلاح لقب الدوري الحقيقي بعد 6 سنوات

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

AdvertisementS

الصورة أصبحت قاتمة.. بيل جيتس: تفشي كورونا كان أكبر من المتوقع

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

مقابل 20 جنيها.. رجل يعرض منزله الفاخر وسيارته الفولفو للبيع.. صور

فضيحة إخوان تونس.. انسحاب صحفيين من مؤتمر لـ النهضة بعد إهانتهم والتحريض عليهم

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

رئيسة وزراء الدنمارك تلغي حفل زفافها لثالث مرة لهذا السبب

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

بـ 35 ألف جنيه..أغلى هاتف ذكي في مصر

في عيد ميلاد نيكول سابا.. عمرها الحقيقي وسبب خلافاتها مع شقيقتها رولا

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها