انتشار الكلاب المسعورة بمجاورة 3 بالحى الـ11 بأكتوبر يثير فزع الأهالى

شكت السيدة هدى عبد الوهاب حجاج ، المقيمة بمدينة السادس من أكتوبر الحي الحادي عشر مجاورة 3 عمارة 4 محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير .





وتقول فى رسالتها : نتضرر نحن سكان المنطقة من انتشار الكلاب الضالة والتي تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والإزعاج ليلا، خاصة الأطفال .





وناشدت القارئة بالعمل على حل الشكوى وللتواصل: 01148499314





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



