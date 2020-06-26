لمحاربة الجيش الوطني.. تركيا تواصل جلب المرتزقة إلى ليبيا

قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس ،إن تركيا تواصل جلب المرتزقة الى ليبيا لمحاربة الجيش الوطني.





وأكد المحجوب – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن تركيا تسعي للاستيلاء على النفط الليبي ومقدرات الشعب الليبي مشيرا إلى أن المجتمع الدولي تشجع كثيرا بعد تصريحات الرئيس السيسي بشأن ليبيا.





وأشار إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ليبيا في محافظة كانت مدروسة وفي وقت مناسب لافتا إلى أنه تم فضح خطة الميليشيات الإرهابية وتركيا فى ليبيا.





وشدد على أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تنجح فى السلطة وتستهين بكل شىء ولن تنجح مخططاتها في زعزعة الاستقرار .



