الشروق تصدر الطبعة الـ 3 من كتاب مناظر مصرية لـ حلمي التوني

طرحت دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة من كتاب "مناظر مصرية - تلوين" للفنان حلمي التوني، بعد صدور طبعته الأولى في عام 2006.





من أجواء الكتاب: كما يدَّخر الناسُ المالَ لينفعهم فى مستقبلهم، تدَّخر الشُّعوب مدّخرات من نوع آخر غير المال.. فهم يدخرون العادات والتقاليد التى يمارسها الجميع ويشترك فيها كل الناس، فتجمع بينهم، وتجعلهم شعبًا أو أمَّة. ويصبح لهذه الأمة ثروة من المعْرِفة والتجارب نسمِّيها "ذاكرة الأمة".





وهذه الذاكرة تتكون من تاريخ وأحداث، وأيضا من أشياء ومناسبات وممارسات يشترك فيها الجميع، هذه الذاكرة الشعبية تتعرض فى الأزمنة الحديثة للضعف والنسيان، سواء باختفاء المناسبات، أو عدم الاهتمام بها مع ظهور الاختراعات الحديثة ومعها العادات الجديدة.





وهذا الكتاب يحاول رصد وتسجيل بعض هذه العادات والأشياء التى كنا نستعملها، أو يستعملها آباؤنا وكانت جزؤًا من حياتهم اليومية وأفراحهم وسعادتهم، وثروة ذكرياتهم التى تُشكَّل ملامِح مجتمعهم وملامح هَويَّتِهم.





وهذا الكتاب هو كتاب تلوين لكنه للكبار والصغار معا، وكان الفنان حلمي التوني قد تردد في تقديم هذا الكتاب لأنه لا يحب أن يرسم كتب التلوين، لكنه حسم تردده وقبل التحدي ليقدم كتابا جديدا وأصيلا ومفيدا.