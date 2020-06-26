تأويل الأحاديث.. كتاب جديد لـ أحمد اللاوندي عن دار يسطرون





ويضم الكتاب مجموعة منتقاة من الحوارات التي أجراها الكاتب مع نخبة من الشعراء والأدباء والمثقفين العرب؛ والذين كان لهم دورهم المهم والبارز في إثراء المشهد الأدبي بالوطن العربي، وكانت قد نشرت جميعها في كبرى المجلات والدوريات العربية.





ومن بين أسماء الكتاب الذين ضمهم الكتاب: الروائي السوداني أمير تاج السر، والروائي اليمني علي المقري، والشاعر الفلسطيني المتوكل طه، والشاعر المصري درويش الأسيوطي، والقاصة المغربية دكتورة لطيفة لبصير، والروائي العراقي محسن الرملي، والروائي المصري ناصر عراق وغيرهم.





يشار إلي أن أحمد اللاوندي، شاعر مصري ولد بمحافظة كفر الشيخ عام 1978، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وصدر له أعمال: "قطرات من أثرها - سيدة بحجم الأرض - ذاكرة الفرح"، ونشرت إنتاجه في الدوريات المصرية والعربية.