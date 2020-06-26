انتهاء أول أسبوع من امتحانات الثانوية الأزهرية.. 8 حالات تمزيق وشطب إجابة.. 14 واقعة غش.. حالتا وفاة.. طالبة تبتلع "دبوس".. وبورسعيد والمنيا صفر شكاوى

انتهاء أول أسبوع من امتحانات الثانوية الأزهرية

8 حالات تمزيق وشطب إجابة و14 "غش" ووفاة طالب وطالبة

جولات لوكيل الأزهر يومية على اللجان لرصد المخالفات

التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وتوفير أدوات التعقيم

طالبة تبتلع دبوس وتتلقى العلاج بمستشفى الحسين

بورسعيد والمنيا صفر شكاوى في أول أسبوع في الامتحانات









أدى طلاب القسمين الأدبي والعلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام خلال الأسبوع الجاري، وسط إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأدى طلاب القسم العلمي، امتحانات الفقه والديناميكا نظام حديث، والميكانيكا نظام قديم، والقرآن الكريم، خلال الأسبوع الأول من امتحانات نهاية العام، بينما أدى طلاب القسم الأدبي، الامتحان، في مواد الفقه، والنحو.

ونرصد في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لأول أسبوع من امتحانات الثانوية الأزهرية:



في اليوم الأول، كشف تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان





ورصدت غرف المتابعة ما يلي : حالتا تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها، وحالتا شطب على ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها، وحالتا اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.





وتلقى قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الإشادات الخاصة بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية الذي قام به ، وخاصة ما قام به محافظ مطروح من تقديم الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على ما لمسه من مجهودات طيبة مبذولة لتنظيم أعمال الامتحانات وذلك خلال زيارته للجنة بنين مطروح.



