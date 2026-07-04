ترامب: محادثات واشنطن وطهران أُرجئت أسبوعًا.. ونتنياهو في البيت الأبيض بعد أيام

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوع، مشيرًا إلى أن القرار جاء بسبب جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، في وقت أكد فيه متانة علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كاشفًا عن احتمال عقد لقاء بينهما في البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية، إن واشنطن وطهران اتفقتا على تعليق المحادثات لمدة أسبوع مراعاةً لمراسم جنازة خامنئي، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن جدول المفاوضات أو موعد استئنافها، أو طبيعة الملفات التي كانت مطروحة للنقاش بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب دولي لمستقبل الاتصالات الأمريكية الإيرانية، التي تركز على عدد من القضايا، من بينها البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وملفات الأمن الإقليمي، وسط مساعٍ لخفض حدة التوتر بين البلدين بعد أشهر من التصعيد السياسي والعسكري.

وفي الشأن الإسرائيلي، أكد ترامب أن علاقته بنتنياهو "جيدة"، نافيًا ضمنيًا ما تردد في الآونة الأخيرة عن وجود خلافات بينهما

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "يدرك من هو الرئيس"، في إشارة فسّرها مراقبون على أنها تأكيد لدوره القيادي في إدارة الملفات المتعلقة بالشرق الأوسط.

كما أعلن الرئيس الأمريكي أن نتنياهو طلب عقد اجتماع في البيت الأبيض، مرجحًا أن يتم هذا اللقاء خلال الأسبوع المقبل، إذا استكملت الترتيبات اللازمة.

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع، في حال انعقاده، تطورات الحرب في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، إلى جانب ملفات التعاون الأمني والعسكري بين واشنطن وتل أبيب، والتطورات المرتبطة بإيران.

وتأتي تصريحات ترامب في مرحلة تشهد تحركات دبلوماسية مكثفة على أكثر من مسار، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران أو بالتنسيق مع إسرائيل بشأن التطورات الإقليمية، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتزايد الاهتمام الدولي بإيجاد تسوية سياسية للأزمات القائمة.