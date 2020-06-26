فرنسا تعيد فتح برج إيفل بعد إغلاق دام 104 أيام .. فيديو

بعد إغلاق دام لمدة 104 أيام ، فتح برج إيفل أبوابه مجددا أمام المواطنين والسياح رغم قلة عددهم في الوقت الحالي.

وتواجد العشرات أمام هذا النصب الذي يعتبر واحدا من أكثر المواقع السياحية ازدحاما في العالم مع سبعة ملايين زائر سنويا، ينتظرون إعادة افتتاحه في اجواء احتفالية بعد الإغلاق القسري الذي فرضه وباء كورونا.





وأعيد افتتاح برج إيفل مع الحرص على سلامة الزوار. فقد وضعت إشارات على الطرق التي يجب أن يسلكها الزوار مع فرض وضع الكمامات إضافة إلى الحد من عدد الزوار والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.



