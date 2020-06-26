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تعليم

البحث العلمي تطلق ورشة جديدة حول الابتكار.. السبت المقبل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،  عن ورشة عمل لمشاركة الممارسات الجيدة حول الابتكار: فهم أنظمة بيئية أوروبية مختارة لتعزيز روح المبادرة المبتكرة ، لمعرفة المزيد عن الابتكارات الأخرى مثل دراسات الحالة للتجربة الإسبانية والإيطالية ، والسياسات العامة للشركات الناشئة ، عرض القضايا الرئيسية ، وإجراء بعض المناقشات والحلول المقترحة.

وأوضحت الأكاديمية  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " هل ترغب في الحصول على نظرة عامة على استراتيجيات المفوضية الأوروبية لتعزيز الابتكارات الخارقة ، والسياسات والمبادئ التوجيهية لدعم الشركات الناشئة ، ومراجعة منهجية وإجراءات التشاور العام المعتمدة؟".

واسكملت: "ندعوك لحضور هذه الورشة الفريدة من نوعها مشاركة الممارسات الجيدة حول الابتكار: فهم أنظمة بيئية أوروبية مختارة لتعزيز روح المبادرة المبتكرة ، لمعرفة المزيد عن الابتكارات الأخرى مثل دراسات الحالة للتجربة الإسبانية والإيطالية ، والسياسات العامة للشركات الناشئة ، عرض القضايا الرئيسية ، وإجراء بعض المناقشات والحلول المقترحة".

كما سيتم تسليم ورشة العمل ليوناردو Piccinetti. مستشار أول للبحوث والابتكار ، المؤسس والرئيس التنفيذي للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا (المملكة المتحدة وإيطاليا وأيرلندا)، ليوناردو هو أيضًا مدير مشروع ذي خبرة واستشاري عمليات لبرامج الاتحاد الأوروبي المعقدة ، ولديه فهم مفصل لأدوات الاتحاد الأوروبي ، ولديه 20 عامًا من الخبرة في مجال الابتكار في الاتحاد الأوروبي. قام ليوناردو وفريقه بتصميم وتنفيذ ورش العمل التدريبية لمنهجية عملية الاتحاد الأوروبي والابتكار. يعمل حاليًا على نهج الاقتصاد الدائري في تنظيم المياه ، بالإضافة إلى كونه عضوًا في اللجنة التوجيهية في NETWERC H2O (شبكة المياه في المناطق والمدن الأوروبية).


وستغطي ورشة العمل 
- أدوات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي
- مبادرة المفوضية الأوروبية لبدء التشغيل والتوسيع
- دراسة حالة إيطاليا ؛ عملية إشراك أصحاب المصلحة وسياستها وتحليلها
- دراسة حالة إسبانيا ؛ عملية إشراك أصحاب المصلحة وسياستها وتحليلها
- مجلس الابتكار الأوروبي ، واستراتيجيات التخصص الذكي في دول الاتحاد الأوروبي ، والخدمات الإرشادية والاستشارية لبدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأخيرًا المعهد الأوروبي للتكنولوجيا.


وموعد الورشة السبت 27 يونيو ، الساعة 7:30 مساءً
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