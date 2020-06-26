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أخبار العالم

انفجار ضخم يهز طهران

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:10 ص
انفجار ضخم يهز طهران
انفجار ضخم يهز طهران
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شيماء مصطفى
ذكرت كالة "مهر" الإيرانية، أن انفجارًا ضخمًا هز شرق طهران، مؤكدة أن وميضا برتقاليا كبيرا شوهد في سماء العاصمة في نفس الوقت.

فيما قال أحد النشطاء الإيرانيين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار الذي سٌمع في شرق طهران، ربما يكون جاء من قاعدة عسكرية هناك بالقرب من بلدة برديس.

وحتى الآن لم تورد تقارير رسمية بشأن هذا الانفجار، فيما قالت وكالة مهر إنها لم تعرف سبب هذا الوميض أو الصوت الذي صدر لكن تم سماعه بوضوح في الحرم الجامعي في بومهان والمناطق المحيطة بها.

وتداول رواد إيرانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر سماع دوي انفجار في العاصمة طهران، فضلا عن ظهور وميض في السماء.

ونشر الصحفي الإيراني، بهروز شوجاي، مقطع الفيديو وكتب تغريدة قال فيها "وفقًا لشهود عيان تسبب الانفجار في صوت مهيب في المنطقة، والجدير بالذكر أن هذه المنطقة تضم بعض الصناعات العسكرية الحساسة“.
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