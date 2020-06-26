انفجار ضخم يهز طهران

ذكرت كالة "مهر" الإيرانية، أن انفجارًا ضخمًا هز شرق طهران، مؤكدة أن وميضا برتقاليا كبيرا شوهد في سماء العاصمة في نفس الوقت.





فيما قال أحد النشطاء الإيرانيين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار الذي سٌمع في شرق طهران، ربما يكون جاء من قاعدة عسكرية هناك بالقرب من بلدة برديس.





وحتى الآن لم تورد تقارير رسمية بشأن هذا الانفجار، فيما قالت وكالة مهر إنها لم تعرف سبب هذا الوميض أو الصوت الذي صدر لكن تم سماعه بوضوح في الحرم الجامعي في بومهان والمناطق المحيطة بها.





وتداول رواد إيرانيون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر سماع دوي انفجار في العاصمة طهران، فضلا عن ظهور وميض في السماء.

