انفجار ضخم يهز طهران

ذكرت كالة "مهر" الإيرانية، أن انفجارًا ضخمًا هز شرق طهران، مؤكدة أن وميضا برتقاليا كبيرا شوهد في سماء العاصمة في نفس الوقت.
فيما قال أحد النشطاء الإيرانيين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن الانفجار الذي سٌمع في شرق طهران، ربما يكون جاء من قاعدة عسكرية هناك بالقرب من بلدة برديس.
وحتى الآن لم تورد تقارير رسمية بشأن هذا الانفجار، فيما قالت وكالة مهر إنها لم تعرف سبب هذا الوميض أو الصوت الذي صدر لكن تم سماعه بوضوح في الحرم الجامعي في بومهان والمناطق المحيطة بها.
ونشر الصحفي الإيراني، بهروز شوجاي، مقطع الفيديو وكتب تغريدة قال فيها "وفقًا لشهود عيان تسبب الانفجار في صوت مهيب في المنطقة، والجدير بالذكر أن هذه المنطقة تضم بعض الصناعات العسكرية الحساسة“.