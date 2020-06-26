بلاش الحجة دي.. إيهاب الكومي يرد على الرافضين عودة الدوري المصري.. فيديو





وقال الكومي ، عبر برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، إن 15 أو 20 لاعبا مصابا بفيروس كورونا يجب أن تم عزلهم والفرق تعود الي التدريبات استعدادا لعودة النشاط مرة أخرى.





وشدد الكومي ، على أن هناك بعض الأشخاص يرفضون عودة النشاط ، لافتا الي ، ان تلك الاصابات ظهرت والدوري لم يبدأ ، والدوريات الاوروبية ظهرت فيها إصابات عديدة ولكن لم يوقفوا النشاط ، بل استمروا فى خوض المباريات .





وتابع الكومي متسائلا، هل ذلك الفيروس متواجد حاليا سيختفي فى شهرين لنلعب دوري جديد ولا سوف يستمر معنا حتى ظهور لقاح أو علاج .





وواصل ، ان تلك الاشخاص الذين يرغبون فى إلغاء الدوري ، لديهم لاعبين تزوجوا وعملوا حفلات ويلعبون كرة قدم خماسي ، معلقا ، "بلاش الحجه دي " .





وأكمل ، ان الاندية التي ترفض فى عودة النشاط يجب عليهم ان يجلسوا مع المسئولين ، لمناقشه تلك الامور ، وهذا حق مشروع .





واختتم إيهاب الكومي ، تصريحاته ، ان وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وضعوا اجراءات احترازية علي جميع الفرق لعودة النشاط .

علق الإعلامي إيهاب الكومي، عن كثرة إصابات لاعبي الفرق بفيروس كورونا فى الدوري المصري .