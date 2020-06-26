AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بلاش الحجة دي.. إيهاب الكومي يرد على الرافضين عودة الدوري المصري.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:53 ص
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي
Advertisements
حسن العمدة
علق الإعلامي إيهاب الكومي، عن كثرة إصابات لاعبي الفرق بفيروس كورونا فى الدوري المصري .

وقال الكومي ، عبر برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، إن 15 أو 20 لاعبا مصابا بفيروس كورونا يجب أن تم عزلهم والفرق تعود الي التدريبات استعدادا لعودة النشاط مرة أخرى.

وشدد الكومي ، على أن هناك بعض الأشخاص يرفضون عودة النشاط ، لافتا الي ، ان تلك الاصابات ظهرت والدوري لم يبدأ ، والدوريات الاوروبية ظهرت فيها إصابات عديدة ولكن لم يوقفوا النشاط ، بل استمروا فى خوض المباريات .

وتابع الكومي متسائلا، هل ذلك الفيروس متواجد حاليا سيختفي فى شهرين لنلعب دوري جديد ولا سوف يستمر معنا حتى ظهور لقاح أو علاج .

وواصل ، ان تلك الاشخاص الذين يرغبون فى إلغاء الدوري ، لديهم لاعبين تزوجوا وعملوا حفلات ويلعبون كرة قدم خماسي ، معلقا ، "بلاش الحجه دي " .

وأكمل ، ان الاندية التي ترفض فى عودة النشاط يجب عليهم ان يجلسوا مع المسئولين ، لمناقشه تلك الامور ، وهذا حق مشروع .

واختتم إيهاب الكومي ، تصريحاته ، ان وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة وضعوا اجراءات احترازية علي جميع الفرق لعودة النشاط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيمن الطرابلسى يترقب قرار عودة الدوري لحسم مصيره مع الإنتاج الحربي

هاني رمزي: عودة النشاط الرياضي قرار دولة.. ولا أتوقع عودته.. فيديو

معندناش مشكلة في العودة.. مرتضى منصور يرفض منح الدوري للأهلي

عودة دوريات أوروبا.. ميسي يعلق.. ورنالدو يلتزم الصمت

أبوالعينين شحاتة: إلغاء الموسم الرياضي هو القرار الصائب ..فيديو

العودة.. محمد صلاح بالكورة من داخل ليفربول لأول مرة منذ توقف الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور

أخبار الزمالك | صفقة تبادلية مع بيراميدز .. الإدارة تطيح بـ مدير التعاقدات .. والنجم المغربي يعود للفريق

طاقة القدر.. عامل فقير يصبح ثريًا بعد تعثر قدميه في كنز بـ3.3 مليون دولار

بكاء يورجن كلوب بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.. فيديو

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص جريء .. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

سيارة كورونا.. شاهد | عراقي يخترع سيارة صديقة للبيئة في منزله

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور