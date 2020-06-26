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محافظ البحر الأحمر: الأجانب أكثر المخالفين للإجراءات الاحترازية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:21 ص
محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر
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حمزة شعيب
أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن الأجانب أكثر المخالفين للإجراءات الاحترازية في المحافظة بسبب تدخينهم الشيشة، مشددًا على أن الأجنبي الذي سيخالف التعليمات سنتخذ ضده الإجراءات القانونية مثله مثل أي مصري.


وتابع حنفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، :"المحافظة استعدت للإجراءات الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ منتصف شهر رمضان حينما تم تطبيق نسبة الـ25% على السياحة الداخلية.


وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة لن تصرح بالفتح إلا بعد تطبيق الإجراءات، مؤكدا أن إعادة فتح الفنادق لم تكن سهلة ووضعنا ضوابط جديدة لتنفيذ التجربة، حيث تم تأهيل العاملين داخل الفنادق بشكل كبير.


وأوضح أنه تم الاتفاق على إعادة فتح المنشآت وفق الضوابط المقررة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، مشددا على أنه في حالة وجود أي تكدس أو عدم الالتزام داخل الفنادق أو المقاهي سيتم اتخاذ ضوابط فورية، منها سحب الرخصة.
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