أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

سخر الإعلامي أحمد شوبير من الأصوات الرافضة لعودة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وذلك خلال برنامجه ملعب أون تايم سبورتس .





وقال شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس 1 " اللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري المصري حرام، أنا غلس ودمي تقيل ورخم وبحب انكد على ناس معينة كل يوم، متعرفوش إن كل حاجة رجعت في مصر لوضعها الطبيعي الطيران والسينما والمسارح وكل حاجة إلا الكورة عشان الأهلي مياخدش الدوري.





ويضيف شوبير "واضح كده إن بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي هيعلن مواعيد مبارياتها يوم الثلاثاء المقبل حلال والناس هتلعب فيها إنما عودة الدورى المصرى حرام ازاي يرجع، إزاي الأهلي ياخد الدوري، تقريبًا عرض إقامة الدوري الجديد بدون كورونا سوف يطبق في بطولة أفريقيا.





وتابع شوبير:"كانوا عايزين يلغوا الهبوط بمبدأ مكافأة الفاشل و المتصدر حرام يتكلم ويطلع له صوت، طبعًا لأن الباطل صوته أعلى والغجرية ست جيرانها.





ويعد النادي الأهلي متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروي، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلي ومدربه السويسري رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التي قد يفشل في تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروي بشكل نهائي هذا الموسم، أو حتى عند عودته حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثاني بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.