مخطط أحمال الأهلي السابق:عودة الدوري تحتاج 8 أسابيع إعداد.. و6 وديات

قال مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية السابق بالأهلي، إن عودة الدوري المصري تكون بحاجة إلى فترة إعداد بدني، قبل خوض مباريات ودية متدرجة، ثم استئناف النشاط.





وأضاف ليندمان في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "عودة الدوري بعد توقف اللاعبين عن خوض المباريات لمدة 100 يوم تحتاج إلى فترة إعداد بدني تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع."





وتابع: "بعد فترة الإعداد البدني للفريق سيكون هناك حاجة إلى خوض 6 مباريات ودية قبل اللعب بشكل رسمي، وتبدأ الوديات بلعب مباريات مع فرق أقل في المستوى ومدتها 45 دقيقة."



