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رياضة

مخطط أحمال الأهلي السابق:عودة الدوري تحتاج 8 أسابيع إعداد.. و6 وديات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:16 ص
مايكل ليندمان
مايكل ليندمان
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محمد رشاد
قال مايكل ليندمان مخطط الأحمال البدنية السابق بالأهلي، إن عودة الدوري المصري تكون بحاجة إلى فترة إعداد بدني، قبل خوض مباريات ودية متدرجة، ثم استئناف النشاط.

وأضاف ليندمان في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر" الفضائية: "عودة الدوري بعد توقف اللاعبين عن خوض المباريات لمدة 100 يوم تحتاج إلى فترة إعداد بدني تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع."

وتابع: "بعد فترة الإعداد البدني للفريق سيكون هناك حاجة إلى خوض 6 مباريات ودية قبل اللعب بشكل رسمي، وتبدأ الوديات بلعب مباريات مع فرق أقل في المستوى ومدتها 45 دقيقة."

وأضاف: "تجربة الدوري الألماني كانت السبب في عدد من المشكلات بالنسبة للأندية لأن اللاعبين دخلوا في التدريبات بشكل مباشر قبل خوض فترة إعداد، حيث ارتفعت الإصابات في الجولة من 0.24% في الجولة الواحدة، إلى 0.7% في الجولة."

وواصل: "باير ليفركوزين خاض إحدي المباريات وكان يعاني من غياب 40% من عناصر الفريق بسبب الإصابات المتنوعة الموجودة في صفوف الفريق."

وتحدث عن رؤيته للوضع في مصر: "لست مطلعًا على الأمور داخل الأندية المصرية، لكن من خلال ما شاهدته على الانترنت لبعض اللاعبين هناك تدريبات داخل الجيم والبعض يتدرب في الهواء الطلق، لكن هذا الأمر متعلق بقوة التحمل وليست المرونة التي تمثل أهمية كبيرة في كرة القدم."
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