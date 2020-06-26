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منوعات

محدش عاجبه حاله.. بالحقن موديل بيضاء تغير لون بشرتها للأسود.. صور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:46 ص
موديل
موديل
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عزة عاطف
حقنت موديل بيضاء نفسها بحقن الميلانين لتغيير لون بشرتها قائلة بأنها تحمل الآن لقب «سوداء» بكل فخر.

رغم ولادتها بشعر أشقر وبشرة بيضاء، خضعت عارضة أزياء ألمانية تدعى «مارتينا بيج» 32 سنة إلى تحول كامل في شكلها للون الأسمر.
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حيث غيرت شعرها، جلدها وأجزاء من جسدها وحتى اسمها من خلال عمليات حقن وتجميل في محاولة لتصبح "امرأة سوداء". 

وقد اشتهرت في كينيا بلقب ماليكا قبوا Malaika Kubwa، وتصرح مارتينا بأنها تدعم احتجاجات "حياة السود هامة" وتدين البيض "لاستغلالهم" مجتمع السود.

وقالت "لسوء الحظ، يعامل الكثير من الناس السود كأنهم بشر من الدرجة الثانية.. أعتقد أنه من الصواب أن يحتج الناس بصوت عالٍ ضد هذه المظالم"، مضيفة: "هذه هي الطريقة الوحيدة للإشارة إلى الأبعاد الواسعة لهذه الانتهاكات وممارسة الضغط بشكل غير مباشر على السياسيين وغيرهم من الأشخاص في مواقع ذات نفوذ".


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