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مها أسامة: أنا جريئة ولم أندم على فيديو إعلان رغبتي للزواج

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
حلت مها أسامة، الفتاة التي أثارت جدلا واسعا عبر موقع فيسبوك بعد أن صورت فيديو تطلب فيه الزواج، ضيفة على الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر".

وتابعت مها خلال حوارها مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر،"أنها لم تندم على فيديو إعلان رغبتها في الزواج، لافتة إلى أن المراحل الصعبة تتطلب قرارات استثنائية.

وأضافت مها أسامة : “أنا عملت الفيديو بسبب الحظر ولا أحد أصبح يقابل أي شخص، كما أن الوصول إلى هذه السن مع مشاكل أزمة “كورونا” والقيود التي من الواضح أنها ستستمر زادت من قلقي وجعلتني خائفة أكثر”.

ونوهت الي أنه كان هناك خلافا كبيرا جدا على الفيديو مع أسرتي، وأنها حسمت الموضوع بتحمل النتيجة.

وأكملت مها أسامة: “وصلتني ردود أفعال جادة بعروض للزواج.. أنا مستمرة في المشروع.. حاليا أعمل قائمة قصيرة بالعروض على أساس الجدية والأخلاق والمسئولية، لافتة بأنها لم تندم على فيديو الزواج”.

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