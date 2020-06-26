روان بن حسين تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين، صورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت روان بن حسين بإطلالة جذابة وارتدت سترة باللون الكحلى وجيب منقوش بالورود قصير وتركت شعرها بطريقة جذابة، نالت إعجاب متابعيها.





وعلقت روان بن حسين على الصورة قائلة "طفل لندن".





وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".





يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



