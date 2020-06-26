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مرأة

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكول سلو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يعتبر سلطة كول سلو من افضل السلطات التي يعشقها الكثير والتي يمكن تطبيقها في المنزل مع كثير من الاكلات ، ونقدم لكي الطريقة الاصلية لكول سلو في خمس دقائق.

المقادير:
1 كرنب ملفوف صغير
2 جزر متوسط
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة سكر
1/4 كوب مايونيز
ملح وفلفل

التحضير:
- يقطع الكرنب إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.
- تقطع أوراق الكرنب قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.
- يقشر الجزر ويبشر.
- يخلط الكرنب المقطع مع الجزر المبشور.
- يمزج عصير الليمون مع السكر والمايونيز ويخلط جيدًا.
- يضاف مزيج عصير الليمون والمايونيز إلى خليط الكرنب والجزر.
- تقلب السلطة جيدا ويعدل المذاق بإضافة قليل من الملح أو الخل إذا استدعت الحاجة.
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