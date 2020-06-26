في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكول سلو

يعتبر سلطة كول سلو من افضل السلطات التي يعشقها الكثير والتي يمكن تطبيقها في المنزل مع كثير من الاكلات ، ونقدم لكي الطريقة الاصلية لكول سلو في خمس دقائق.





المقادير:

1 كرنب ملفوف صغير

2 جزر متوسط

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة سكر

1/4 كوب مايونيز

ملح وفلفل





التحضير:

- يقطع الكرنب إلى النصف ويتخلص من الجزء الأعلى الملازم للساق.

- تقطع أوراق الكرنب قطعًا رفيعة كعيدان الكبريت.

- يقشر الجزر ويبشر.

- يخلط الكرنب المقطع مع الجزر المبشور.

- يمزج عصير الليمون مع السكر والمايونيز ويخلط جيدًا.

- يضاف مزيج عصير الليمون والمايونيز إلى خليط الكرنب والجزر.

- تقلب السلطة جيدا ويعدل المذاق بإضافة قليل من الملح أو الخل إذا استدعت الحاجة.