صورة نادرة لـ عادل إمام مع أحمد فلوكس في مرحلة الطفولة

نشر الفنان احمد فلوكس صورة تجمعة بالزعيم عادل امام في طفولته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر احمد فلوكس في الصورة والزعيم عادل امام يحتضنه ولم يعلق فلوكس ولم يذكر مناسبة ذلك".





يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة، بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.





وشارك أحمد فلوكس، مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.







